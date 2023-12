Oggi è una delle donne più eleganti della Tv, lo sguardo è rimasto lo stesso

Oggi è una delle donne più eleganti della Tv, se la guardi negli occhi capisci subito chi è. Voi avete compreso di chi stiamo parlando?

Amatissima dai suoi fan, conta milioni di follower in tutto il mondo. Semplicemente favolosa, è anche molto raffinata e determinata. Già da bambina la sua bellezza non passava certo inosservata: in particolare nei suoi occhi ieri come oggi si può leggere tutta quella determinazione che l’ha poi portata al successo.

Semplicemente unica e inimitabile, è oggi uno dei pilastri del mondo televisivo e non solo. In molti la ammirano e l’hanno presa ad esempio grazie al suo stile elegante e mai troppo ampolloso. Madre di due splendidi ragazzi, sposa felice e lavoratrice realizzata, continua a mietere un successo dopo l’altro. Mora oggi come da bambina, è una delle donne più affascinanti del nostro panorama televisivo

Da ragazza nel 1998 ha partecipato al concorso di bellezza “Miss Italia” classificandosi tra le finaliste e conquistando la fascia di “Miss Sprint Linea Abruzzo”. Di una bellezza incredibile, ancora oggi come ieri ha una silhouette da urlo nonostante il mestiere che fa. Il tempo, insomma, anche per lei sembra che non sia mai passato. Adesso avete capito di chi stiamo parlando? In caso contrario, continuate a leggere e lo scoprirete in pochi minuti.

La soluzione

Adesso non ci resta che rivelare l’identità di questo personaggio nella foto. Però nella foto in copertina per facilitare la sua identificazione anche senza il nostro sostegno abbiamo messo un piccolo aiuto. Nell’immagine si vede infatti anche il volto di una giovane che altro non è che la madre di questo personaggio misterioso. Questa donna assomiglia tantissimo alla protagonista del presente test che dovete assolutamente imparare a conoscere più a fondo.

Educata e fine nei lineamenti, attualmente è la donna che ha fatto innamorare di sé la maggioranza degli italiani, e non solo. Moltissime anche le donne che la seguono per imparare alcuni dei suoi stratagemmi e trucchi di bellezza. Si tratta di una professionista seria la cui bravura è riconosciuta in tutto il mondo. Conduttrice e scrittrice, è anche un’ottima chef.

Classe 1970 è del segno zodiacale della vergine, questa è una stupefacente donna che ha trovato sua felicità e il suo equilibro riuscendosi a giostrare alla perfezione tra i mille impegni lavorativi e quelli familiari. Nativa di Milano, oggi è una professionista di fama internazionale ricercata dai maggiori programmi televisivi di tutti i palinsesti. Sicuramente adesso avrete capito di chi stiamo parlando? Esatto! Si è proprio lei: la fantastica Csaba Dalla Zorza.