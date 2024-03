Uomini e Donne, ricordate Laura Cola l’ex fidanzata di Ernesto? Ecco com’è diventata

Vi ricordate dell’ex fidanzata del cavaliere di Uomini e donne Ernesto Russo, Laura Cola? Eccola oggi come è diventata

Dopo sette anni di assenza Ernesto Russo è tornato nel parterre di Uomini e donne per provare a cercare una dama che possa condividere con lui la propria quotidianità. Eppure nel lontano 2015 il cavaliere è uscito dal programma con Laura Cola, diventata la sua compagna per diverso tempo.

Se oggi abbiamo visto il bel napoletano presentarsi negli studi totalmente diverso da come lo abbiamo conosciuto ecco che anche la Cola ha avuto un totale cambiamento a livello estetico. Vediamo insieme com’è e cosa fa oggi.

Di Laura Cola ad oggi si sono perse le tracce, in quanto si è allontanata dal mondo dello spettacolo dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne”. Quello che è certo è che lei e Ernesto non stanno più insieme dato che il cavaliere è tornato a far parte del parterre da quest’anno. Come in molti ricorderanno nel 2015 Ernesto ha incontrato in trasmissione Giuliana Brasiello, ma la loro conoscenza è durata davvero pochissimo. In seguito, ha iniziato a conoscere la dama Laura Cola, decidendo anche di uscire dalla trasmissione qualche mese dopo. Purtroppo, la coppia si è separata a distanza di poco tempo senza però rendere noti i motivi della loro rottura. Poco prima di lasciarsi Russo aveva dichiarato ad un giornale che entrambi si stavano conoscendo e lui stava cercando di capire se da parte sua ci fosse vero amore. Ma ricordate com’era Laura? Ai tempi la donna già spiccava per la sua particolare bellezza ma possiamo dire che oggi è ancora più bella.

L’ex dama da come si può notare sui social, è una grande appassionata di biker. E’ una grande sportiva e questo le permette di avere un fisico perfetto. Ha i capelli mori e occhi chiari, e dagli scatti che posta sembra che il tempo per lei non sia mai passato. Ha un fascino innato e come si può leggere da alcuni commenti sono in tanti a volerla rivedere nel programma, proprio come ha fatto il suo ex. Non sappiamo che lavoro svolge e tanto meno se a distanza di tempo ha ritrovato l’amore. Chissà però se un giorno la rivedremo a Uomini e donne…