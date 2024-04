Che cosa può succedere se mentre voli dimentichi di mettere la modalità aereo al cellulare: molto meglio non sbagliare

Cosa succede se non mettiamo il telefono in modalità aereo mentre siamo in volo? Le conseguenze possono essere pesanti.

Molte persone ritengono, erroneamente, che la richiesta di mettere il telefono in modalità aereo sia dovuta a una prudenza eccessiva che magari i passeggeri più infastiditi sono arrivati a bollare come paranoia.

Ma cosa fa di preciso la modalità aereo? Questa modalità permette di operare una disconnessione totale del dispositivo elettronico da qualsiasi rete alla quale sia stato collegato fino a quel momento.

Più nello specifico il dispositivo viene disconnesso dalla rete cellulare, impedendo di effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere messaggi di testo e utilizzare i dati mobili, viene disconnesso da qualsiasi rete Wi-Fi e viene disattivata la connessione Bluetooth nel caso sia attiva. Viene inoltre disattivata la funzione di localizzazione GPS.

Di fatto, il dispositivo (che non dev’essere necessariamente un telefono, può essere anche un tablet), diventa completamente incapace di comunicare all’esterno e lo si potrà continuare a utilizzare soltanto in locale, cioè svolgendo attività che non necessitano di alcun tipo di connessione.

Cosa succede se non si mette il telefono in modalità aereo?

Di certo milioni di persone hanno avuto la dimostrazione pratica che lasciare il telefono in modalità normale, senza impostare la modalità aereo, non provoca necessariamente disastri.

I furbetti che hanno evitato di modificare le impostazioni del telefono quando gli assistenti di volo lo hanno chiesto, però, dovrebbero riflettere attentamente su quali potrebbero essere le conseguenze delle loro azioni.

L’attivazione della modalità aereo è obbligatoria durante il decollo e l’atterraggio di un aereo per due motivi principali: le onde radio emesse dai telefoni cellulari potrebbero interferire con le strumentazioni di bordo degli aerei, creando potenziali rischi per la sicurezza del volo, in secondo luogo le chiamate in arrivo, i messaggi e le notifiche possono essere fastidiosi per gli altri passeggeri e per l’equipaggio di volo.

C’è da specificare che se un passeggero dovesse essere “beccato” con il telefono attivo durante la fase di atterraggio e di decollo ma anche la fase di volo, potrebbe dover rispondere di varie accuse in sede legale, anche se è molto difficile che le compagnie aeree inizino questo genere di procedure. Un rischio più concreto è che una compagnia potrebbe vietare a un passeggero di imbarcarsi di nuovo su uno dei suoi voli di linea, e questo potrebbe portare a problemi logistici molto fastidiosi.