“Non ti permettere mai più”: Ida Platano una furia a Uomini e Donne, cosa ha fatto Mario Cusitore

“Uomini e Donne”: Ida e Mario al centro della discussione in studio. La tronista è sbottata contro il corteggiatore.

Durante la scorsa puntata, la tronista Ida Platano non riuscita più a trattenersi nei confronti del suo corteggiatore Mario Cusitore. Ma che cosa è successo veramente? Ida Platano è da anni una delle storiche protagoniste del parterre femminile del “Trono Over” di “Uomini e Donne”. Dopo diverse esperienze amorose e sentimentali non andate molto bene, la redazione ha deciso di mettere Ida sul famoso trono della trasmissione. Da diverse settimane, diversi corteggiatori sono entrati e usciti dal programma, cercando di conquistare Ida. Tuttavia, in questo momento la tronista sta frequentando solamente Pierpaolo Siano e Mario Cusitore.

“Uomini e Donne” è il dating show che da molti anni, almeno da vent’anni, offre la possibilità a chiuque, giovani e meno giovane, di conoscere persone e di incontrare l’amore della propria vita. Il programma si divide in “Trono Classico”, composto da tronisti e corteggiatori, e in “Trono Over”, dedicato alle persone over quaranta. Se i cavalieri e le dame hanno più “libertà” nel conoscersi e frequentarsi, i protagonisti del “Trono Classico” devono seguire “regole” più rigide. Ad esempio, alla fine del proprio percorso, il tronista deve fare una scelta e decidere con quale corteggiatrice uscire da programma e costruire una storia d’amore duratura lontano dalle telecamere.

All’inizio della nuova edizione di “Uomini e Donne”, da settembre scorso, Ida Platano è diventata una dei nuovi tronisti del dating show di Canale 5. Al momento, Ida sta portando avanti la conoscenza e la frequentazione con due corteggiatori: Pierpaolo e Mario. Se il rapporto con il primo corteggiatore sta procedendo bene, ma senza grandi colpi di scena, e la relazione con Mario che risulta più travagliata e con alti e bassi. Nonostante sia palese che Mario e Ida si piacciano moltissimo dal punto di vista fisico, la vera problematica è dal lato caratteriale.

“Uomini e Donne”: Ida e la raccomandazione definitiva a Mario

La frequentazione tra Ida Platano e Mario Cusitore non mai iniziata con il piede giusto. Durante la loro iniziale conoscenza, sono arrivate alla redazione diverse segnalazioni sul corteggiatore e sui suoi presunti rapporti sentimentali al di fuori del programma. Ad un certo punto, Mario ha voluto addirittura abbandonare il programma perché Ida non era soddisfatta e tranquilla nel portare avanti il loro rapporto di conoscenza. Tuttavia, dopo alcune settimane, il corteggiatore chiede di rientrare, ma nonostante Ida fosse d’accordo, gli alti e bassi con Mario non sono mai terminati.

Dopo aver minacciato di abbandonare nuovamente il programma e i continui litigi con Ida, Mario ha capito che se vuole veramente conquistare il cuore della tronista deve necessariamente modificare il suo atteggiamento. Nonostante ciò, nel corso dell’ultima puntata, Ida non ha gradito affatto l’ennesima frase fuori luogo di Mario. E, in questo caso, non è riuscita a trattenersi, dicendo a Mario che non si farebbe dovuto permettere mai più di pronunciare quello che aveva detto. Ma che cosa è successo veramente? E che cosa ha detto la conduttrice Maria De Filippi?

A seguito dell’ennesima situazione negativa, Mario aveva deciso di mandare tutto a quel paese, in modo volgare. Dopo la situazione del ballo, Ida decide di prendere la parola e di ricordare al corteggiatore che non voleva assolutamente più sentire quelle parole. In particolare, la tronista pensava che quegli insulti fossero rivolti direttamente e personalmente a lei. Dunque, decide di intervenire la stessa conduttrice per placare gli animi. Nello specifico, Maria De Filippi non era intervenuta nei confronti di Mario perché aveva capito che non si stava rivolgendo a Ida ma al momento specifico e non positivo che si era venuto a creare.