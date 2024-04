Paura per il ballerino di Amici, incidente terribile: ecco come sta

Un ex allievo di Amici è stato protagonista di un brutto incidente stradale. Dopo l’accaduto, ha condiviso l’avvenimento sui social network.

Gli ex ballerini di Amici hanno sono ancora seguitissimi dal grande pubblico. Ce ne è uno che, al momento, sta facendo molto parlare di sé. Il giovane, dopo il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi, ha potuto accedere a tante nuove opportunità lavorative. Il suo indiscutibile talento gli ha permesso anche di tornare nel programma nei panni di professionista.

Nelle ultime ore, tuttavia, ha fatto preoccupare i fan a causa di un evento imprevisto. Ha rischiato davvero grosso. È stato lui stesso a raccontare l’accaduto attraverso i social network. L’incidente ha scosso profondamente il web.

Ex allievo di Amici vittima di un incidente: il racconto sui social network

Nelle ultime ore, non si fa altro che parlare di un tragico evento vissuto da un ex allievo di Amici. Il giovane ha raggiunto la notorietà grazie alle sue incredibili capacità. Nutre una profonda passione per la danza e, anche grazie al talent show di Canale 5, è riuscita a trasformarla in una professione. Sui social network vanta un seguito non indifferente. Al momento, la sua pagina Instagram può contare su 503000 follower.

Il protagonista in questione è Mattia Zenzola. Il ragazzo è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Per fortuna, non ha riportato ferite di alcun tipo. Il suo veicolo è stato tamponato da un’altra macchina che si trovava sulla strada. Il conducente, tuttavia, non ha avuto alcuna accortezza. Dopo l’accaduto, infatti, non si è fermato per verificare i danni. Ha preferito allontanarsi dalla zona, senza dire una sola parola. L’ex allievo di Amici è rimasto davvero turbato. Si sarebbe aspettato un comportamento completamente diverso.

Mattia ha voluto condividere l’accaduto per spingere le persone a riflettere: “Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un’altra auto si fermasse almeno a dare soccorso invece di scappare via senza pietà“. Ha voluto anche ringraziare coloro che si sono fermati per aiutarlo e per sincerarsi che andasse tutto bene.

Vista la gravità della situazione, probabilmente, verranno svolte delle indagini per cercare di individuare il colpevole. Ci sono delle sanzioni molto severe per le persone che si rifiutano di dare soccorso. Coloro che si mettono al volante devono sempre prendersi le responsabilità delle azioni commesse. I fan del ballerino, in seguito alle sue rassicurazioni, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.