Vacanze in auto, scattano le nuove regole: limiti e multe, sorprese amare per i viaggiatori

Le vacanze “on the road” a bordo del proprio mezzo hanno sempre il loro fascino. Ma questo non significa che non abbiano anche regole.

Siamo nel cuore dell’estate, quindi, chi ha deciso di fare delle vacanze, quest’anno, lo ha già fatto. Tra le varie forme di spostamento che possono essere adottate per le nostre ferie, quelle con il nostro mezzo – che sia un’auto, una moto o un camper – sono le più flessibili, dato che non implicano, solo per fare un esempio, orari stringenti. Ma stringenti sono le regole da rispettare. Ecco un piccolo vademecum.

Ci hanno pensato soprattutto i film americani a creare grande fascino per le vacanze “on the road”. E così, al giorno d’oggi, in tanti le scelgono ancora. E questo nonostante, come ben sappiamo, i prezzi del carburante – da diesel e benzina – siano aumentati a dismisura in questi mesi e in questi anni.

Ma le vacanze in auto sono degli evergreen che non tramontano mai. Innanzitutto, come dicevamo, per la flessibilità. Partire quando si vuole e fermarsi secondo il proprio piacimento. Peraltro, in auto, si possono programmare delle soste e visitare luoghi che, spostandosi in treno o in aereo, ci perderemmo. Anche la questione bagaglio spinge verso questa scelta, dato che sulla nostra autovettura possiamo far salire tutto. O quasi. Insomma, le vacanze in auto continuano a essere molto attraenti e hanno diversi vantaggi. Ma occhio anche alle regole.

Vacanze in auto: attenzione alle regole!

Infatti non dobbiamo pensare che muoversi in auto sia un “liberi tutti” e che sia scevro da paletti e regole. Innanzitutto, attenzione per chi ha un’auto elettrica e vuole traghettare. Si pensi a una vacanza in Sicilia, partendo da Villa San Giovanni, o in Calabria, facendo il tragitto opposto verso la provincia di Reggio Calabria e le altre bellezze della Calabria. O discorso analogo per i traghettamenti da e verso la Sardegna. Le auto elettriche sono ammesse sui traghetti, ma devono rispettare alcuni paletti. Niente di che, comunque: una carica limitata (di solito tra il 20% e il 50%) e che siano parcheggiate in zone ben areate.

E, ovviamente, attenzione ai nuovi limiti di velocità imposti dal Codice della Strada. Il Governo, infatti, ha posto un importante giro di vite sulla sicurezza alla guida, per arginare la mattanza sulle strade italiane che, ahinoi, soprattutto in estate, solitamente vede crescere pericolosamente i numeri. Inasprite, per esempio, le sanzioni per chi usa il cellulare alla guida.

In tal senso, dunque, attenzione ai valori alcolemici quando vi mettete alla guida. Così come agli autovelox che sono sempre più frequenti e sempre più precisi. Un’attenzione che, comunque, non va data solo per evitare guai. Ma, in primis, per mantenere al sicuro voi stessi e gli altri.