Carta Dedicata a Te 2024, ora ci sono anche gli sconti carburanti: i gestori dove fare il pieno

Novità per quanto riguarda la Carta Dedicata a Te 2024: ora è possibile ottenere anche sconti sui carburanti. I dettagli

Vista la situazione sociale ed economica che il nostro Paese sta vivendo da qualche anno a questa parte, anche per il 2024 il governo Meloni ha deciso di emanare una serie di incentivi e bonus. La maggior parte di questi va ad aiutare le famiglie italiane in difficoltà economica, nuclei familiari numerosi o famiglie con minori o disabili a carico con un ISEE basso.

Anche per il 2024 il governo Meloni ha deciso di prorogare la Carta Dedicata a te, una vera e propria carta, simile per tutto ad una Postepay, ricaricata con i soldi del governo, attraverso la quale oltre un milioni di famiglie potrà fare la spesa al supermercato, rifornire l’auto o usufruire di altri servizi. Vediamo ora la novità per il 2024.

Carta Dedicata a te 2024: adesso si può pagare anche la benzina alla macchina

A partire dal mese di settembre oltre un milione di famiglie italiane potrà ricevere la nuova carta “Carta Dedicata a Te”. Questa carta prepagata, del valore di 500 euro, è un aiuto concreto per far fronte all’aumento dei costi della vita. Con essa le famiglie beneficiare potranno fare la spesa, rifornire l’auto e usufruire di altri servizi.

Anche per il 2024 possono richiedere la carta i nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro, dunque i nuclei familiari meno abbienti, che possono usare la carta non solo per pagare la spesa al supermercato ma anche per pagare il carburante alla pompa di benzina e anche per altri servizi.

La novità assoluta del 2024 riguarda infatti proprio lo sconto sul prezzo del carburante, o un buono da utilizzare in un secondo momento, presso le stazioni di servizio aderenti all’iniziativa. Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile trovare un elenco completo delle stazioni di servizio che offrono questa agevolazione, suddivise per regione.

Il sottosegretario del Ministero, Massimo Bitonci ha dichiarato che questo accordo consentirà, da settembre, a un milione e 300 mila famiglie di beneficiare di un plafond rinforzato a 500 euro, spendibile anche nei rifornimenti. Per la nuova carta Dedicata a te il governo Meloni ha stanziato, per il 2024, 670 milioni.

La Carta Dedicata a Te sarà distribuita a partire da settembre 2024 ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 15.000 euro e considerati prioritari nei rispettivi territori. I soldi sulla carta, 500 euro, dovranno essere spesi entro il termine di scadenza che è fissato al 28 febbraio 2025. Ricordiamo, infine, che la carta dovrà essere attivata entro il 16 dicembre 2024 effettuando il primo pagamento proprio entro questa data.