Il dramma più diffuso al rientro dalle vacanze: ecco cosa fare prima di partire per evitare la disperazione

Al rientro dalle vacanze c’è un piccolo dramma che si consuma in molte case, ma per fortuna abbiamo la soluzione.

Se non utilizzati e mantenuti correttamente, alcuni elettrodomestici possono rapidamente intasarsi e ammuffire. Risultato? Compaiono cattivi odori che contaminano tutto ciò che viene inserito al loro interno. Scopri tutti i nostri consigli per eliminare i cattivi odori e i nostri consigli per evitare che ritornino…

In quest’articolo ci soffermeremo su uno dei “drammi” che accompagnano molte persone al rientro dalle vacanze. Abbiamo un trucco che devi proprio conoscere che ti permette di evitare problemi e di garantire una vita più lunga ai tuoi elettrodomestici. In particolare ci stiamo riferendo alla lavatrice che va tenuta sempre in uno stato ottimale per poter igienizzare correttamente il nostro bucato, evitando cattivi odori.

Rientro dalle vacanze senza stress

I tuoi vestiti hanno un cattivo odore anche dopo averli lavati in lavatrice? Per eliminare i cattivi odori dalla lavatrice, puoi iniziare pulendola a vuoto. Per fare ciò, programmare la macchina ad alta temperatura (60° minimo, idealmente 90°) in modo da eliminare tutti i batteri, spesso responsabili dei cattivi odori. Se la pulizia a vuoto della lavatrice non è sufficiente per eliminare i cattivi odori, è necessaria una pulizia più approfondita! I cattivi odori, infatti, possono essere causati da un accumulo di detersivo e calcare o dalla comparsa di muffe in alcuni angoli della lavatrice.

Oltre ad effettuare la pulizia a vuoto della lavatrice per decalcificarla e lavare il cestello, è necessario pulire le guarnizioni della lavatrice. Per fare questo, puoi strofinare le fughe utilizzando un vecchio spazzolino da denti e bicarbonato di sodio per rimuovere muffe e residui incrostati. Concludere l’operazione passando con un panno imbevuto di aceto bianco e un panno in microfibra. Per pulire il cassetto del detersivo della lavatrice, far bollire l’acqua e versarla direttamente nel cassetto. Successivamente risciacquare con un panno imbevuto di aceto bianco e asciugare con un panno pulito.

Lo sporco tende ad accumularsi anche sul filtro della lavatrice, provocando intasamenti e impedendo il corretto deflusso delle acque reflue. Per evitare questo problema, il filtro deve essere pulito regolarmente. Inizia chiudendo i rubinetti dell’acqua. Posizionare una bacinella a terra in caso di perdite d’acqua. Quindi svitare il tubo di ingresso dell’acqua su entrambe le estremità. Utilizzare una spazzola morbida per pulire i filtri della lavatrice. Per pulire il cestello della lavatrice puoi mettere il limone e il dentifricio in lavatrice. Effettuare un lavaggio a vuoto a circa 60 gradi, con questo metodo permette di pulire la vostra lavatrice eliminando lo sporco e disinfettando, mentre il limone è un anticalcare naturale.