“Una sensazione inspiegabile”: Diletta Leotta dolcissima con in braccio la sua Aria

La giovane conduttrice Diletta Leotta ha da poco dato alla luce la sua prima figlia, Aria. Ecco quali sono state le dolcissime parole della neomamma.

La vita, nel corso del tempo, ci consente di vivere tantissime emozioni. Tra esse, ovviamente, sono comprese sia quelle belle sia, purtroppo, quelle brutte. Ma tutto questo passa in secondo piano in paragone a ciò che si prova quando si diventa genitori.

La nascita di un figlio, infatti, è un’esperienza unica che non può essere paragonata a nessun’altra. E questo lo sa bene anche Diletta Leotta, diventata mamma della sua primogenita, Aria, il giorno in cui lei stessa ha compiuto 32 anni, lo scorso 16 agosto.

Da allora, la conduttrice non ha mai smesso di condividere con i suoi follower alcune delle sue prime esperienze da neomamma, come la gioia di una delle prime passeggiate in compagnia della sua bambina, ad esempio, e l’emozione che si prova quando, dopo una lunga giornata di lavoro, ritorna a casa con il solo scopo di tenerla nuovamente tra le proprie braccia. Scopriamo insieme, a tal proposito, quanto affermato dalla stessa Diletta tramite un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale.

La dedica di Diletta Leotta alla sua piccola Aria

Da circa un anno, la giovane conduttrice Diletta Leotta è sentimentalmente legata al portiere tedesco del New Castle Loris Karius. I due, su Instagram, si sono mostrati fin da subito molto complici e affiatati. E lo sono davvero sempre stati, tanto che, lo scorso 24 marzo, con un bellissimo video pubblicato sui social, i due hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.

Da quel momento in poi, in ogni suo post, Diletta non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua felicità per quel pancione che per nove mesi ha continuato a crescere fino a quando, nel giorno del suo compleanno, non ha ricevuto il regalo più bello della sua vita.

Il 16 agosto, infatti, la Leotta ha dato alla luce Aria, la sua primogenita. La conduttrice e il calciatore, quel giorno, hanno potuto toccare con mano per la prima volta il frutto del loro amore che, giorno dopo giorno, continua ad aumentare sempre di più.

Diletta, in versione mamma, appare felice e raggiante, e proprio di recente, tramite la sua ultima pubblicazione Instagram, ha voluto urlare al mondo intero tutto l’amore che prova per la sua meravigliosa bambina. Il post in questione ritrae la conduttrice con in braccio Aria, e la didascalia recita quanto segue: “Tornare a casa e tenerti tra le mie braccia è una sensazione che non potevo spiegare prima, ma che ogni mamma conosce. Pure love”.