Come finisce il paradiso delle signore 8? Un ritorno nell’epilogo della stagione

Il finale della soap “Il paradiso delle signore 8” apre ad un possibile ritorno: l’epilogo della stagione.

Il paradiso delle signore 8 sta per chiudere i battenti: l’amata e seguitissima soap italiana che ogni pomeriggio tiene incollati i telespettatori, sta per andare “in ferie” per la pausa estiva. Proprio durante l’estate verranno girati i nuovi episodi della nona stagione già confermata.

Se qualche situazione rimarrà in sospeso, dunque, in autunno tutto verrà poi ripreso. Non mancheranno colpi di scena e sopratutto ritorni dal passato, anche molto inaspettati.

Come finisce il paradiso delle signore 8? Previsto un ritorno dal passato

Già da qualche mese è tornata al paradiso delle signore una “vecchia conoscenza”, Marta Guarnieri. Il suo rientro a Milano ha sconvolto parecchio gli equilibri della soap. Infatti, tornata per lavoro, la giovane ha provocato non poca confusione nel suo ex marito Vittorio Conti che però era legato a Matilde. La situazione è però rientrata e Vittorio ha scelto di rimanere con la sua attuale compagna Matilde.

Tutta l’attenzione in questi ultimi episodi è posta su Umberto Guarnieri per via del ricatto ai danni di Marcello, usando suo fratello Matteo. Flora, la compagna di Umberto, ha scoperto proprio grazie a Marcello che a causare tutto è stato il commendatore, trovando la prova che lo incastra.

È proprio per questo motivo che potrebbe tornare a Milano il primogenito di Umberto, Riccardo, per risolvere le cose. Riccardo, interpretato dall’attore Enrico Oetiker, aveva avuto una storia molto difficile nella soap: aveva fatto uso di sostanze dopo una caduta da cavallo ma finalmente la sua storia dopo tante peripezie si era risolta nel migliore dei modi. Il giovane aveva trovato l’amore e la serenità con Nicoletta, una ex venere del Paradiso, con cui è andato a vivere a Parigi assieme alla loro figlioletta Margherita.

In questo momento sono contrapposti da una parte il commendatore Umberto e dall’altra Adelaide e Marcello che hanno perso una cospicua somma di denaro investita nel finto affare Hofer. Il rientro di Riccardo potrebbe riequilibrare la situazione. Ma queste sono tutte ipotesi e nulla è stato confermato. Però in passato proprio Roberto Farnesi che interpreta il commendatore Umberto Guarnieri aveva dichiarato che sarebbero tornati nella soap i suoi “figli”.

Per Marta è stato così, quindi si attende che avvenga lo stesso per Riccardo. Magari proprio in questo epilogo di stagione potrebbe avvenire il rientro di questo personaggio dal passato. Non resta che seguire e attendere gli sviluppi della trama per capire se effettivamente succederà.