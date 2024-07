Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli identici dopo 20 anni di matrimonio: la foto è virale

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono ancora uguali dopo 20 anni di matrimonio. La foto che li ritrae insieme sembra uscita dal GF.

Katia e Ascanio sono ancora una delle coppie più unite della storia del Grande Fratello. La loro partecipazione risale ai primi anni Duemila, quando i due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Il reality show di Canale 5 è stato per loro l’occasione di lavorare insieme e conoscersi meglio, tanto che la loro storia è sbocciata proprio all’intero della trasmissione Mediaset. A distanza di più di 20 anni i due sono ancora insieme.

Ma non è soltanto la relazione salda ad appassionare il pubblico, ma il fatto che i due siano rimasti uguali rispetto a 20 anni fa. Quando si sono conosciuti erano entrambi più che ventenni, mentre oggi hanno oltre 45 anni. Nonostante sia passato molto tempo, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono sempre uguali e bellissimi. I due sono ancora famosi e ricordati dal pubblico, tanto che i loro profili social sono molto attivi e seguiti da migliaia di persone. L’ultima loro storia su Instagram ha sorpreso tantissimo: sono uguali a 20 anni fa.

Katia e Ascanio, identici e ancora insieme oggi

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono rimasti identici rispetto ai tempi del Gf, anche se non nascondono di avere qualche “acciacchino”. I due si sono mostrati in un video che lei ha pubblicato sui social, dove indossano entrambi gli occhiali da vista. “Marito e moglie con la vista calante“, ironizza @misskatia, come si fa chiamare lei su Instagram. Ma i due nella foto sembrano gli stessi di 20 anni fa. Come è possibile?

Katia e Ascanio sono tra i pochi ad essere rimasti identici al passato, sicuramente merito dello sport e del fatto che nessuno dei due abbia abusato della chirurgia estetica. Katia Pedrotti ha lo stesso viso e porta i capelli biondi come un tempo e sembra che con gli anni sia addirittura anche migliorata esteticamente. Ascanio, invece, ha qualche pelo bianco nella sua barba, ma conserva ancora la bellezza dei suoi 30 anni, quando il bel principe partecipò al Grande Fratello e fu ammaliato dalla semplicità di Katia Pedrotti.

Il video postato sui social avrà sicuramente trovato l’apprezzamento dei loro fan, che ancora oggi li seguono e li considerano una delle coppie più genuine del Grande Fratello. A seguirli tanti fan della trasmissione di Canale 5, ma anche i nostalgici delle prime edizioni del reality show.