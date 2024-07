Tutte le famiglie che vivono in questa via hanno casi di tumore: viene chiamata “Strada del cancro”

Sono diverse le famiglie che vivono in questa via, nota per i numerosi casi di tumore. Il suo nome è “Strada del cancro”: l’incredibile verità.

È tristemente conosciuta come la “strada del cancro”. Questo soprannome è dovuto all’alta incidenza di tumori tra le famiglie che vi abitano. In questo breve tratto, ogni famiglia ha avuto almeno un caso di cancro, con un totale di 12 diagnosi e sette decessi tra i membri di sole quattro famiglie.

Siamo in Minnesota (USA). Brian Bennerotte, un ex residente di 60 anni, ha condiviso la sua tragica storia: gli è stato diagnosticato un linfoma a 20 anni, ma è sopravvissuto. Tuttavia suo padre e tre dei suoi quattro fratelli non sono stati altrettanto fortunati. Questa realtà ha portato i residenti a soprannominare la County Road B come la “strada del cancro”. Adesso però spunta il reale problema che riguarda i casi di cancro in questa via.

Negli USA esiste la “strada del cancro”: perché ci sono così tanti casi di diagnosi

Gli abitanti della zona ritengono che la causa dei numerosi casi di cancro sia da attribuire ai nitrati presenti nei fertilizzanti agricoli. Questi nitrati, dopo essere stati sparsi nei campi, contaminano l’acqua dei pozzi, dei torrenti e degli stagni circostanti. Nonostante diversi studi abbiano evidenziato una correlazione tra i nitrati nell’acqua potabile e l’aumento del rischio di cancro, stabilire un nesso causale diretto per la County Road B rimane complesso.

Il dottor Paul Mathewson, direttore del programma scientifico del gruppo ambientalista Clean Wisconsin, ha sottolineato come sia sorprendente trovare un cluster di tumori in un’area con alti livelli di nitrati. Tumori ai reni, alla vescica e al seno sono stati collegati all’esposizione a nitrati. Nel 2020, Mathewson ha pubblicato uno studio che stima fino a 298 casi di cancro legati ai nitrati nell’acqua potabile nel vicino Wisconsin.

La contaminazione da nitrati nell’acqua potabile non è un problema isolato. Un rapporto del 2020 dell’Environmental Working Group ha rilevato alti livelli di nitrati in oltre 4.000 sistemi idrici pubblici in diversi stati degli USA, tra cui California, Illinois, Iowa, Kansas, Maryland, Nebraska, Oklahoma, Pennsylvania, Texas e Wisconsin. Questi sistemi idrici forniscono acqua a più di 45 milioni di americani, e la situazione sta peggiorando.

Il Safe Drinking Water Act del 1974 ha fissato il limite legale per i nitrati nell’acqua potabile a 10 milligrammi per litro. Ricerche più recenti hanno dimostrato che rischi significativi di cancro al colon-retto, malattie della tiroide e difetti alla nascita del tubo neurale possono verificarsi anche a livelli di 5 milligrammi per litro. Sulla County Road B, i livelli di nitrati hanno superato il limite di sicurezza: i livelli di nitrati nel pozzo della famiglia Glarner sono stati costantemente rilevati a 11 parti per milione dal 2002 al 2011.