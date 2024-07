Ex Uomini e Donne choc: colpo di testa a Ibiza, cosa ha fatto per riconquistare l’ex fidanzata

Uomini e Donne, uno storico ex tronista nella notte è volato a Ibiza per riconquistare l’ex fidanzata: ecco cos’ha fatto. Le indiscrezioni social.

Diversi i personaggi che negli ultimi anni hanno conquistato fama e popolarità grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. Tra questi alcune coppie che hanno avuto un’eco mediatico anche dopo l’addio al programma.

E anche se oggi non sono più insieme i fan non mancano di sognare una reunion. Tra questi c’è sicuramente Giulia de Lellis e Andrea Damante. I due dopo vari alti e bassi si sono detti addio definitivamente e hanno intrapreso strade sentimentali diverse.

Giulia ha da poco chiuso la relazione con Carlo Beretta, in seguito ha avuto qualche flirt ma oggi si dichiara single anche se il suo nome è stato associato a quello di Tony F. Damante invece è stato legato alla giovane attrice Elisa Visari, i due si sono lasciati lo scorso Febbraio, e in seguito il nome dell’attrice è stato associato a quello di Simone Susinna. Ufficialmente la Visare è single e ha scelto di trascorrere parte delle sue vacanze con delle amiche.

Recentemente Damante e la De Lellis si sono incontrati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dov’era presente anche Tony F. A quanto pare l’ex tronista non ha avuto nulla da dire sul presunto avvicinamento tra l’ex fidanzata e il rapper, che ha anche dato la sua giacca all’influencer perché aveva freddo. E anche se Giulia ha più volte ribadito che tra i suoi ex l’unico che rimpiange è proprio Damante, sembra che fra i due non possa esserci un ritorno di fiamma, visto che l’ex tronista non ha ancora dimenticato Elisa Visari.

Andrea Damante deciso a riconquistare Elisa Visari?

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione che ha ricevuto su Damante e Elisa. A quanto pare l’ex tronista nella notte sarebbe volato a Ibiza per riconquistare l’ex fidanzata. L’attrice è in vacanza con Sophie Codegoni e Giulietta Cavaglià, le tre si trovavano in un locale dove improvvisamente è apparso Damante che ha portato via Elisa:

““Ieri a Ibiza in tarda serata Andrea Damante è andato a prendersi Elisa al locale dove era con Sophie Codegoni e Giulietta Cavaglià e l’ha portata via con sé”. Gesto d’amore? Non è noto se la giovane abbia apprezzato tanta attenzione, ma a quanto pare la segnalazione appare più che accreditata.

Deianira Marzano ha infatti confermato il retroscena: “Sì, anche io so che è andata così. Come vi ho sempre detto fondamentalmente lui torna a riprendersela. Come si ritiene lui è sotto un treno per Elisa, ed anche lei”.