Temptation Island, la coppia scoppia? A cadere in tentazione questa volta non è un concorrente

Un’altra coppia di Temptation Island è pronta a scoppiare? Questa volta sembra che però al centro dell’attenzione non vi sia un concorrente.

Sono passate due settimane da quando ha avuto inizio l’edizione 2024 di Temptation Island. Nel programma una coppia è già scoppiata, ossia quella composta da Ludovica e Christian dopo che la ragazza è stata beccata in doccia insieme al tentatore Andrea. Molti i punti interrogativi su ciò che è accaduto in quei venti minuti in cui la porta era chiusa e l’audio non era molto chiaro.

Ma, al falò di confronto, Christian ha avuto le idee chiare e ha deciso così di lasciare Ludovica. Situazione analoga potrebbe essere quella che interessa un’altra coppia del reality anche se non stiamo parlando di un concorrente. Ma che cosa sta succedendo? Di chi si tratta?

Scoppia una coppia di Temptation Island, ecco cosa potrebbe accadere ad un volto del programma

Tra i tanti volti importanti di Temptation Island non troviamo soltanto i concorrenti e i tentatori ma anche il conduttore. Sembra proprio che quest’ultimo sia finito nell’occhio del ciclone a seguito di un’indiscrezione lasciata da Alessandro Rosica.

All’interno delle ultime storie di Instagram dell’investigatore social sono state condivise alcune notizie riguardo al rapporto tra Bisceglia e la compagna. Sembrerebbe infatti che il conduttore non sia un uomo fedele. Rosica infatti ha fatto riferimento ad alcuni comportamenti turbolenti, un tipo di atteggiamento di cui la compagna sembrerebbe essere a conoscenza.

E così Rosica, nelle storie di Instagram, ha scritto: “Tra qualche anno ce lo troviamo al falò di confronto insieme a Pamela. Questo fa il panico tra Roma e Milano. Lei sa tutto e non è una vittima come tutti immaginavamo”.

Quindi, in base a queste parole, sembrerebbe che Filippo Bisciglia abbia tradito la compagna anche se a lei sembrerebbe non dare fastidio tutto ciò. Era il 2006 l’anno in cui Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono incontrati per la prima volta. All’epoca il conduttore era impegnato in una relazione con Simona Salvemini donna che lasciò proprio perché innamorato di Pamela.

Da allora la coppia è riuscita a superare molti momenti di crisi restando sempre unita. In occasione di un’intervista da Maurizio Costanzo risalente al 2019 entrambi hanno confermato di non essersi ma traditi ma di averlo fatto soltanto con il pensiero.

Con il passare del tempo, diverse sono state le notizie sul web che parlavano proprio di presunti tradimenti di Filippo. Si tratta di indiscrezioni che però non sono mai state confermate anche perché da sempre il pubblico lo vede come un “bravo ragazzo”.

Adesso le parole di Alessandro Rosica lasciano tutti con il punto interrogativo in quanto, se tutto ciò si rivelasse vero, potrebbe anche essere che i due siano una coppia aperta, un tipo di filosofia che potrebbe addirittura spiegare il fatto che stiano insieme da quasi 20 anni.