La Promessa, spoiler dalla Spagna: il folle gesto, ormai ha perso la testa

Colpo di scena nelle prossime puntate de La Promessa: un personaggio andrà su tutte le furie e si renderà protagonista di un folle gesto.

La Promessa è una soap opera spagnola che ha esordito su canale 5 a maggio 2023. Da allora continua ad andare in onda e a catturare l’attenzione dei telespettatori con una trama ricca di colpi di scena.

Di recente si è concentrata sulla fuga di Manuel con Jana: i due innamorati sono andati su una spiaggia deserta, dove si sono dichiarati amore eterno. Il giovane marchese è partito senza lasciare spiegazioni, provocando l’ira di sua moglie.

Jimena ha infatti avuto una reazione inaspettata parlando con Cruz e Alonso e li ha accusati di nasconderle la verità. In seguito ha fatto arrivare sua madre a palazzo e quest’ultima ha minacciato i Lujan di raccontare in giro del comportamento di Manuel. Ha persino accusato la famiglia di aver dato una festa in maschera, mentre sua figlia soffriva per la perdita del bambino. In realtà Jimena ha fatto credere a tutti di essere incinta e ha poi messo in scena un finto aborto. Nelle prossime puntate ci sarà una svolta inaspettata: un personaggio farà un gesto folle.

Spoiler dalla Spagna La Promessa nuove puntate: il suo gesto metterà in pericolo un altro personaggio

Nelle prossime puntate de La Promessa– come riportano le anticipazioni dalla Spagna- Jimena inizierà ad assumere, soprattutto dopo la partenza di suo marito con Jana per un’isola deserta, un atteggiamento sempre più impaziente e scontroso. Avrà degli attacchi di ira e sarà, giorno dopo giorno, sempre più instabile mentalmente. Il suo strano comportamento porterà a conseguenze inaspettate.

La moglie di Manuel si renderà protagonista di un gesto folle: narcotizzerà Catalina, ritenendola colpevole dell’allontanamento di suo marito e insieme a lei si chiuderà in una stanza. Dopo aver versato ovunque della benzina, accenderà il fuoco e lascerà che circondi soprattutto il corpo della figlia di Alonso. Per fortuna Jana vedrà per prima le fiamme e darà subito l’allarme. Insieme a Romulo riuscirà a mettere in salvo le due donne, ma le condizioni di Catalina appariranno a prima vista molto gravi.

Sarà necessario l’intervento di Abel che chiederà l’arrivo di alcune bombole. Ed è a quel punto che Cruz approfitterà della gravità della situazione, per liberarsi della figlia di suo marito. Farà in modo che l’autista ritardi ad arrivare con il necessario per aiutarla ma non riuscirà nel suo intento. Infatti Pelayo e il resto della servitù faranno il possibile per salvare la giovane. Manuel, dopo quanto successo, comincerà ad avere parecchi sensi di colpa e si allontanerà da Jana per stare con la sua famiglia.