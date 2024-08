“Completamente senza trucco”, Chiara Ferragni lo ammette e si mostra così (per la prima volta)

Chiara Ferragni ha pubblicato delle foto che la ritraggono completamente senza trucco. Vediamo insieme cosa ha scritto e dove si trova l’imprenditrice digitale.

Negli ultimi mesi, non si parla d’altro che di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale dopo il caso pandoro ha visto cambiare completamente la sua vita. Molti sponsor l’hanno abbandonata ed è finito anche il suo matrimonio con Fedez. Il rapper, che ha qualche problema di salute, è stato avvistato in compagnia di diverse ragazze mentre Chiara ha sempre postato foto sui social che la ritraevano da sola.

Ora è Chi a svelare un suo possibile flirt. Il settimanale ha infatti fatto uscire una copertina che ritrae l’imprenditrice digitale in compagnia di Silvio Campara. La donna e il noto imprenditore di calzature, si sarebbero incontrati a inizio estate a Forte dei Marmi. L’uomo si trovava lì con la moglie e i figli e con Chiara avrebbe parlato di lavoro. Ma secondo Chi ci sarebbe del tenero tra i due, anche se la notizia non è stata confermata dai diretti interessati.

Vacanze in Grecia per la Ferragni che si mostra acqua e sapone

Attualmente Chiara Ferragni si trova in Grecia dove sta trascorrendo le vacanze insieme alla sua famiglia. Con lei infatti ci sono i figli Leone e Vittoria, che non compaiono più sui social, e la madre Marina Di Guardo. Presente anche la sorella, Francesca Ferragni con il marito Riccardo Nicoletti e il piccolo Edoardo. La location scelta per non pensare alla sua vita sentimentale è Mykonos. Qui l’imprenditrice digitale sta passando le giornate a mare godendosi le bellezze dell’isola.

In particolare ha fatto impazzire gli oltre 28 milioni di follower presenti sul suo profilo instagram una storia che la ritrae completamente acqua e sapone. Chiara Ferragni si è mostrata al naturale, senza trucco e con i capelli asciugati al sole. Eloquente la didascalia scritta in inglese: “Completely make up free e natural hair“. L’effetto è sorprendente e la donna, che ha 37 anni, mostra una pelle levigata e priva di impurità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La sua carnagione chiara, che ora si sta abbronzando, risalta anche gli occhi azzurri. E i capelli bagnati dal mare sono voluminosi e definiti. Un risultato da far invidia a molti. Non è la prima volta che Chiara Ferragni si mostra al naturale infatti questa è una caratteristica che i fan apprezzano: non usare filtri o programmi di montaggio per modificare le proprie foto.