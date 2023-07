6 su SuperEnalotto, vincita da record: ecco la cifra ufficiale

In Italia, i giochi ad estrazione continuano a essere estremamente popolari, rappresentando una forma apparentemente più mitigata del gioco d’azzardo, ma che alla base consiste comunque nella scommessa stessa. Le lotterie ad estrazione numerica sono spesso quelle che suscitano maggior interesse dal punto di vista statistico, probabilmente a causa delle radici culturali e storiche che le rendono le preferite dagli italiani. Ad esempio, il Lotto, che a sua volta ha origini nella Smorfia, richiama antichi giochi basati sulla probabilità. Il Superenalotto è sicuramente la versione di maggior successo di questo tipo di giochi, regolamentata dallo Stato italiano. Il suo fascino culturale, con il mito del “6” che spesso, se non sempre, porta a vincite famose e acclamate anche dai media, è diventato irresistibile nel tempo.

Il Superenalotto offre un premio variabile, alimentato proprio dalla bassissima probabilità di vincita, che aumenta man mano che il numero 6 non viene estratto. Questa condizione ha portato a jackpot straordinariamente elevati, superando record apparentemente irraggiungibili in passato.

Vincite da record e statistiche

Il primo jackpot da 6 numeri nel Superenalotto fu vinto pochi mesi dopo l’introduzione del gioco, nel gennaio 1998, per una cifra leggermente superiore agli 11 miliardi di lire. Tuttavia, è stato solo nel 2009 che il regolamento è stato formalmente portato alla sua forma moderna, dopo numerose modifiche nel corso degli anni.

Dal 1997 ad oggi, ci sono stati solo pochi fortunati a vincere il jackpot da 6 numeri, poiché la “massima vittoria” garantisce praticamente l’intero montepremi in palio.

Nel 2023, la storia del Superenalotto ha visto la più sostanziosa vincita di sempre, con ben 371 milioni di euro ottenuti nel mese di febbraio. Questa cifra è stata vinta non da un singolo vincitore, ma da 90 persone che avevano deciso di partecipare al gioco utilizzando uno dei sistemi disponibili. In questo modo, ogni fortunato vincitore ha ricevuto oltre 4 milioni di euro.

La statistica conferma la sfida che sottende al concetto di vittoria nel Superenalotto e l’attrattiva che esercita su numerosi giocatori, sia abituali che occasionali, che partecipano a ogni estrazione con almeno una giocata.

Attualmente, il montepremi aggiornato al 6 giugno 2023 è ancora considerevole, pari a 41.400.000 €. Sebbene sia un importo inferiore rispetto ad alcuni precedenti, rimane un’entità significativa in grado di trasformare la vita di chiunque. Tuttavia, non si avvicina al “record” menzionato in precedenza.

Negli ultimi anni, altre vincite considerevoli sono diventate famose, come quella del 2019, superiore a 209 milioni di euro. Questa volta, il premio è stato vinto da un singolo vincitore in una ricevitoria di Lodi, seguendo uno schema di numeri generato casualmente dal sistema informatico. La bassa probabilità di vincita, come accennato in precedenza, è evidente anche da questi jackpot, che non vengono vinti spesso. Fino a quest’anno, l’ultimo 6 era stato ottenuto nel maggio 2021, stavolta in un piccolo comune chiamato Montappone, nella provincia di Fermo, con una popolazione di circa 1500 abitanti.