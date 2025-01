Dove vive Belen, l’attico da sogno nel cuore di Milano

La nuova vita di Belén Rodriguez: un attico extra-lusso nel cuore di Milano

Dopo un periodo complicato, Belén Rodriguez è pronta ad affrontare una nuova fase della sua vita. Al suo fianco, il nuovo compagno Elio Lorenzoni, i figli Santiago e Luna Marì e una città che le ha sempre aperto le porte del successo: Milano. La showgirl argentina ha scelto un esclusivo attico extra-lusso nel prestigioso Corso Sempione, simbolo di eleganza e raffinatezza, per scrivere il prossimo capitolo della sua storia.

Corso Sempione: il fascino del nuovo nido di Belén

L’attico scelto da Belén si trova in una delle zone più ricercate di Milano, con una vista che abbraccia lo skyline della città, incluse le celebri torri di CityLife. L’abitazione, ancora in fase di ristrutturazione, vanta un ampio terrazzo con una veranda in vetro dal design contemporaneo, ideale per ospitare momenti di convivialità con amici e famiglia.

La scelta di Corso Sempione non è casuale: questo lungo viale alberato, dominato dall’iconico Arco della Pace, combina architetture di pregio, spazi verdi come il Parco Sempione e una vivace vita notturna. Una location perfetta per chi cerca lusso e qualità della vita in una delle città più dinamiche d’Italia.

In attesa di trasferirsi nella nuova dimora, Belén Rodriguez continua a vivere a Milano con i suoi figli. La casa attuale, mostrata in alcune immagini sui social, riflette un gusto moderno ed elegante: tonalità neutre, un camino nero, un divano grigio e dettagli di design come il televisore incastonato in una struttura d’acciaio. La luce naturale, che entra attraverso ampie porte-finestre, si sposa con il calore del parquet, creando un’atmosfera accogliente e raffinata.

Anche nella nuova casa, Belén potrà contare su spazi pensati per il relax e la condivisione, confermando il suo legame con la città che l’ha accompagnata nei momenti più importanti della sua carriera.

Un legame con Napoli ormai spezzato

Nonostante i ricordi legati a Napoli, dove l’ex marito Stefano De Martino aveva costruito una villa di lusso a Posillipo per le loro vacanze, Belén sembra aver chiuso definitivamente con quel capitolo della sua vita. La casa di Napoli, concepita come rifugio per la famiglia, non farà più parte delle estati della showgirl, che ora guarda al futuro con una nuova prospettiva.

L’attico di Corso Sempione rappresenta non solo una nuova casa, ma anche una nuova visione di vita per Belén Rodriguez. Con il supporto di Elio Lorenzoni, la showgirl si appresta a vivere momenti di serenità e felicità lontano dai riflettori della cronaca rosa. Milano, ancora una volta, si conferma il centro della sua vita, un luogo dove carriera e affetti trovano il loro equilibrio.

Questa abitazione non è solo un simbolo di lusso, ma anche di rinascita per Belén, pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia in uno scenario che unisce eleganza, modernità e uno sguardo al futuro.