Vestiti asciutti e stirati in due minuti: così dici addio al ferro da stiro

Sei stanca dei tanti vestiti da stirare ogni giorno? Solo così puoi dire addio (per sempre) al ferro da stiro. Esiste un modo infallibile.

A parecchie persone non piace affatto stirare, e diventa una missione quasi impossibile riuscire a togliere di mezzo quella famosa sedie piena di vestiti stropicciati. Esistono inoltre altre persone che hanno invece scelto di non usare affatto il ferro da stiro e di indossare gli abiti così come escono dalla lavatrice (o asciugatrice).

Per coloro che vogliono dimenticare il ferro e dedicarsi quindi ad altre faccende domestiche, c’è un modo fai da te e molto efficace per vedere i propri vestiti in perfetta forma in soli 2 minuti.

Come avere un bucato perfetto senza il ferro da stiro

Di recente è stato scoperto che si può avere un bucato perfetto anche senza l’utilizzo del ferro da stiro. Per evitare di stirare, si possono adottare diverse abitudini che permettono di avere i propri vestiti puliti, profumati e setosi. Esistono infatti diversi prodotti in commercio che danno la possibilità, ai casalinghi di tutti Italia, di riuscire ad avere il bucato così come lo si è sempre sognato. Innanzitutto, è importante saper fare in modo eccellente la lavatrice: non si dovrebbero infatti mai lasciare le robe al suo interno, ed è quindi bene programmare l’elettrodomestico in modo tale che finisca in un momento della giornata in cui si ha il tempo per stendere i panni.

La lavatrice non deve inoltre essere mai troppo carica, per permettere alle fibre di distendersi e per dare spazio. Quando si tolgono i panni, è bene inoltre scuoterli prima di stenderli, in modo da ammorbidire le pieghe grazie all’acqua presente nelle fibre. Sarebbe anche opportuno stendere i capi in modo ordinato, scegliendo le mollette antisegno. Quando si sono asciugati, devono essere ritirati subito per evitare che non si secchino. Se si rispettano queste buone abitudini, al momento del ritiro dei vestiti, si dovranno stenderle solo con le mani e sembreranno in perfetta forma.

Non si dovrà quindi usare il ferro da stiro ma, in pochissimo tempo, i propri capi sembreranno appunto stirati ma soprattutto setosi. Si tratta di un metodo scoperto da poco ma che sta rivoluzionando milioni di case in tutta Italia, dato che sono in molti a non amare l’attività dello stirare. Spesso i vestiti si accumulano ed è difficile trovare il tempo – a causa soprattutto del tanto lavoro – di mettere tutti i capi in ordine.