Ecco il metodo per utilizzare il basilico sui capelli e sulla pelle.

Come usare il basilico sui capelli e sulla pelle: ecco il metodo

Il basilico è una pianta aromatica molto comune in cucina, ma molti non sanno che può essere utilizzato anche per il benessere dei capelli e della pelle. Grazie alle sue proprietà antiossidanti, antibatteriche e antinfiammatorie, il basilico può aiutare a migliorare la salute delle nostre chiome e dell’epidermide.

Sui capelli

Il basilico può essere utilizzato sui capelli per favorirne la crescita, prevenire la caduta e combattere la forfora. Ecco come utilizzarlo:

1. Prendi una manciata di foglie di basilico fresco e pestale con un mortaio per ottenere una pasta omogenea.

2. Aggiungi un cucchiaio di olio di cocco o olio di oliva alla pasta di basilico e mescola bene.

3. Applica il composto sulla cute massaggiando delicatamente con movimenti circolari per circa 5-10 minuti.

4. Lascia agire per almeno 30 minuti, quindi lavare i capelli con uno shampoo delicato.

Sulla pelle

Il basilico può essere utilizzato sulla pelle per ridurre l’acne, lenire irritazioni e favorire una pelle radiosa. Ecco come utilizzarlo:

1. Trita finemente una manciata di foglie di basilico fresco.

2. Aggiungi il basilico tritato a un cucchiaio di yogurt naturale e mescola bene.

3. Applica la maschera al basilico sul viso pulito e lascia agire per circa 15-20 minuti.

4. Risciacqua il viso con acqua tiepida e tampona delicatamente per asciugare.

Altre idee per l’utilizzo del basilico

Il basilico può essere utilizzato anche in altri modi per ottenere benefici per i capelli e la pelle:

– Aggiungi alcune foglie di basilico all’acqua del bagno per ottenere un effetto rinfrescante e rilassante sulla pelle.

– Prepara un decotto di basilico bollendo foglie in acqua, poi utilizzalo come tonico per il viso.

– Miscela alcune gocce di olio essenziale di basilico con un olio vettore come l’olio di mandorle dolci e massaggialo sul cuoio capelluto per alleviare l’infiammazione e promuovere la crescita dei capelli.

In conclusione, il basilico può essere un’ottima aggiunta alla tua routine di bellezza. Sperimenta con questi metodi e scopri come questa pianta versatile può migliorare il tuo aspetto e la tua salute della pelle e dei capelli.