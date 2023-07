Infallibile trappola per calabroni e mosche: scopri alcuni trucchi

Calabroni e mosche possono rendere insopportabile la stagione estiva, rovinando pranzi all’aperto e momenti di relax. Fortunatamente, esistono trucchi semplici ed efficaci per realizzare delle trappole che ti permetteranno di tenerli lontani. In questo articolo, ti presenteremo un metodo infallibile per catturare calabroni e mosche utilizzando ingredienti comuni, senza l’uso di prodotti chimici nocivi.

Materiali necessari

Per realizzare la trappola avrai bisogno dei seguenti materiali:

Una bottiglia di plastica trasparente a due litri;

Un coltello affilato;

Miele o sciroppo di frutta;

Aceto di mele o vino bianco;

Cartoncino o plastica trasparente;

Nastro adesivo.

Procedura

Ecco come realizzare la trappola:

Prendi la bottiglia di plastica e taglia la parte superiore, appena sotto l’imboccatura. Assicurati che l’apertura sia abbastanza ampia da consentire l’ingresso dei calabroni e delle mosche; Riempi la parte inferiore della bottiglia con un po’ di miele o sciroppo di frutta. Questo attirerà gli insetti nella trappola; Aggiungi poi dell’aceto di mele o del vino bianco alla bottiglia, fino a coprire circa un centimetro di liquido sul fondo. Questo aiuterà ad attirare ulteriormente gli insetti; Prendi la parte superiore della bottiglia che hai precedentemente tagliato e capovolgila, in modo che l’imboccatura sia rivolta verso il basso. Inseriscila all’interno della bottiglia inferiore, come se fosse un imbuto; Sigilla il bordo tra le due parti con del nastro adesivo per evitare che gli insetti possano sfuggire; Ora, per assicurarti che gli insetti rimangano intrappolati, copri l’imboccatura con un cartoncino o della plastica trasparente e fissalo saldamente con del nastro adesivo.

Posizionamento e manutenzione

Per rendere la trappola ancora più efficace, posizionala in un’area dove noti la presenza di calabroni o mosche. Puoi appenderla ad alberi o gazebo, oppure poggiarla su una superficie piana.

Assicurati di cambiare l’esca nella parte inferiore della bottiglia quando noti che è stata consumata o diventata appiccicosa. Inoltre, svuota periodicamente gli insetti intrappolati e pulisci la bottiglia.

Conclusioni

Con questa semplice e sicura trappola, potrai tenere lontani calabroni e mosche dalla tua casa, giardino o area esterna preferita. Ricordati di posizionarla correttamente e di effettuare la manutenzione regolare per assicurare la sua efficacia. Goditi una stagione estiva in tranquillità!