Vuoi riprodurre le ortensie all’infinito senza spendere soldi? Ecco il trucco infallibile: fioristi e coltivatori non hanno dubbi.

Vuoi riprodurre le ortensie all’infinito senza spendere soldi? Ecco il trucco infallibile: fiorai e vivaisti non hanno dubbi

Le ortensie sono splendide piante dai fiori colorati e vistosi, e molti di noi vorrebbero avere queste meraviglie nel proprio giardino in abbondanza. Ma spesso il costo delle piante e dei fiori può risultare proibitivo. Sei alla ricerca di un modo semplice e gratuito per riprodurre le ortensie senza dover spendere soldi presso i fiorai o i vivaisti? Abbiamo per te un trucco infallibile!

Prendi le ortensie dal tuo giardino

La riproduzione delle ortensie può essere fatta a costo zero semplicemente prelevando alcuni rami da piante già presenti nel tuo giardino. Assicurati di selezionare rami sani e vigorosi per ottenere il massimo successo nella propagazione.

Prepara i rami per la crescita

Una volta prelevati i rami, è necessario prepararli per favorire la crescita delle radici. Rimuovi tutte le foglie dalla parte inferiore del ramo, lasciando solo l’estremità con le gemme. Ora è possibile effettuare una leggera incisione (meno di un centimetro) all’estremità del ramo, così da stimolare la produzione di radici.

Pianta i rametti in un substrato adatto

Il passo successivo è piantare i rametti preparati in un substrato adatto a facilitare la crescita delle radici. Puoi utilizzare della terra da giardino ben drenata o, ancora meglio, un misto di torba e sabbia per ottenere una combinazione leggera e porosa. Assicurati di innaffiare bene il substrato per mantenere la giusta umidità.

Posiziona i rametti all’ombra e con protezione

Una volta piantati i rametti, è importante posizionarli all’ombra, lontano dalla luce diretta del sole. Questo permetterà loro di sviluppare radici in maniera più sicura. Inoltre, è consigliabile coprire i rametti con una bottiglia di plastica tagliata per creare un effetto di serra. Questa protezione aiuterà a mantenere l’umidità e a creare un ambiente favorevole alla crescita delle radici.

Attendi la crescita delle radici

A questo punto, non resta che attendere. Tenendo i rametti costantemente umidi, con innaffiature regolari, dovresti notare la crescita delle radici nel giro di poche settimane. Una volta che le radici sono ben sviluppate, puoi trapiantare i giovani ortensia in un vaso o nel terreno del tuo giardino.

Propagazione delle ortensie con successo

Questo trucco infallibile permette di riprodurre facilmente le ortensie senza dover spendere soldi presso i fiorai o i vivaisti. Seguendo questi semplici passaggi, potrai vedere il tuo giardino arricchirsi con splendide piante di ortensie, ottenute in modo totalmente gratuito. Non c’è niente di più gratificante che vedere il frutto del proprio lavoro di propagazione delle piante.