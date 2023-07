Come creare uno spazio per la lavanderia in casa: in Giappone lo fanno in modo perfetto, scopri dove collocano lavatrice e asciugatrice

Il Giappone, Paese noto per la sua efficienza e l’ottimizzazione degli spazi, ha saputo trovare soluzioni intelligenti per affrontare ogni genere di sfida quotidiana, compresa la gestione della lavanderia. Mentre in molti Paesi occidentali la lavanderia è relegata a uno spazio separato o al seminterrato, in Giappone si è sviluppata una pratica comune di collocare lavatrice e asciugatrice all’interno dell’abitazione, consentendo un maggiore comfort e risparmiando spazio prezioso.

La disposizione ideale per la lavanderia in Giappone

Nella maggior parte delle abitazioni giapponesi, la lavanderia è solitamente collocata in un bagno dedicato o in una piccola stanza adiacente alla cucina, con una disposizione molto funzionale. L’obiettivo principale è di ridurre al minimo lo sforzo richiesto per il trasporto della biancheria sporca e per l’asciugatura dei capi.

La lavatrice, generalmente una lavatrice-asciugatrice ad alta efficienza energetica, è solitamente posizionata a livello del pavimento, permettendo un carico e scarico agevoli. Grazie a questa disposizione, non è necessario spostare la biancheria bagnata in un’altra stanza o utilizzare stendini scomodi.

Accanto alla lavatrice troveremo un pratico piano di lavoro, molto utile per piegare la biancheria una volta asciutta. Spesso, ci si preoccupa anche di includere uno spazio di archiviazione per detergenti e accessori per la pulizia, al fine di mantenere tutto il necessario a portata di mano.

La soluzione per gli appartamenti più piccoli

Anche nelle abitazioni di dimensioni più ridotte, come gli appartamenti monolocali o i piccoli loft, i giapponesi hanno trovato un modo intelligente per includere la lavanderia senza sacrificare ulteriore spazio abitativo.

In questi casi, la soluzione più comune è quella di collocare la lavatrice all’interno del bagno, utilizzando uno speciale scaffale o mobile per sostenere la macchina e sfruttando il lavello come lavandino supplementare. In questo modo, è possibile risparmiare spazio nella zona cucina o nella zona living senza dover rinunciare alla comodità di avere una lavanderia interna.

Vantaggi della lavanderia interna

Collocare la lavatrice e l’asciugatrice all’interno della casa presenta diversi vantaggi. Oltre a una maggiore comodità e praticità, la lavanderia interna permette di risparmiare tempo ed energia, evitando di dover trasportare la biancheria sporca e asciutta su e giù per le scale o allontanandosi dall’abitazione.

Inoltre, questa disposizione consente un controllo migliore della pulizia e dell’asciugatura dei capi, rendendo tutto più efficiente. Senza dimenticare che l’inserimento di una lavanderia interna può aumentare il valore dell’abitazione, in quanto è una caratteristica molto apprezzata per gli acquirenti potenziali.

Conclusioni

La pratica giapponese di collocare lavatrice e asciugatrice all’interno dell’abitazione offre un esempio di ottimizzazione degli spazi e di ricerca di soluzioni funzionali e pratiche per la vita quotidiana. Questo approccio potrebbe ispirare anche in altri Paesi il desiderio di ridisegnare lo spazio della lavanderia per renderlo più accessibile e agevole.