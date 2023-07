Capelli, come proteggerli dai raggi solari: I migliori consigli

I migliori consigli degli esperti per proteggere i capelli dal sole

1. Utilizza un cappello o una bandana

Indossare un cappello a tesa larga o una bandana è un modo perfetto per proteggere i capelli dai dannosi raggi solari. Questi accessori non solo creano uno stile estivo alla moda, ma coprono anche gran parte della testa, prevenendo le scottature e riducendo l’esposizione diretta dei capelli ai raggi UV.

2. Applica una protezione solare per capelli

Esistono prodotti specifici come spray, oli o creme che offrono una barriera protettiva contro i raggi UV dannosi. Assicurati di applicare una protezione solare per capelli prima di esporli al sole. Questo ridurrà danni quali l’opacità, la secchezza e la rottura.

3. Evita il sole nelle ore più calde

Riduci l’esposizione diretta dei capelli ai raggi solari evitando di restare al sole durante le ore più calde della giornata, generalmente tra le 10:00 e le 16:00. Se devi uscire durante queste ore, cerca ombra o copri i tuoi capelli con un cappello o una bandana.

4. Idrata i capelli regolarmente

Mantenere i capelli ben idratati è fondamentale per proteggerli dai danni del sole. Usa prodotti idratanti come maschere o balsami specifici per capelli danneggiati dal sole. Assicurati di ripristinare l’idratazione dei capelli anche dopo un’esposizione prolungata al sole, lavandoli accuratamente e applicando un’adeguata idratazione.

5. Limita l’uso di strumenti termici

Durante i mesi estivi, cerca di limitare l’uso di asciugacapelli, piastre e arricciacapelli, poiché l’esposizione ai raggi solari e il calore di questi strumenti possono causare danni ai capelli. Per uno stile naturale, lascia asciugare i capelli all’aria aperta o utilizza prodotti per lo styling che non richiedono l’uso di strumenti termici.

6. Proteggi i capelli durante il bagno al mare o in piscina

L’acqua salata del mare e i prodotti chimici presenti nelle piscine possono danneggiare i capelli. Prima di immergerti nell’acqua, applica un olio protettivo per capelli o indossa una cuffia da nuoto. Questi accorgimenti aiuteranno a creare una barriera contro le sostanze dannose e a proteggere i tuoi capelli.

Ricorda sempre di prenderti cura dei tuoi capelli durante l’estate, evitando l’esposizione e seguendo i consigli di protezione dal sole. In questo modo, potrai mantenere una chioma sana e splendente per tutta l’estate!