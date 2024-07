“Tony ad una festa in incognito”: segnalazione bomba dopo Temptation Island

Arrivano le prime segnalazioni sulla coppia di Temptation Island composta da Jenny e Tony: lui in incognito a una festa.

Senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione di Temptation Island, Tony Renda si è fatto conoscere per il suo carattere sui generis e la sua passione per le feste e le donne. Al programma ci è andato però con la fidanzata, Jenny, che dopo aver scoperto la sua doppia vita pare abbia deciso di uscire da sola: ecco le prime segnalazioni sulla coppia.

Arrivano anche per la coppia composta da Tony e Jenny le prime segnalazioni dopo la partecipazione a Temptation Island. Dopo i diversi rumors su Lino e Alessia è la volta della coppia siciliana a finire al centro del gossip, e in particolare del fidanzato, più volte fotografato in questi giorni insieme ad altre donne.

Tony Renda di Temptation Island in incognito a una festa: ecco la segnalazione

Dopo aver visto diversi video del fidanzato in atteggiamenti intimi con le tentatrici, Jenny è apparsa sempre più disinvolta con i single nel villaggio delle fidanzate. Decisa ad andare avanti e a non tornare a casa con Tony pare proprio che la ragazza abbia preso questa decisione. A confermare questa sua decisione però sarebbero anche le diverse segnalazioni arrivate dopo il programma e che i diversi esperti di gossip hanno riportato. Non ultimo quella pubblicata su Instagram da Deianira Marzano: ecco di cosa si tratta.

Come riporta l’esperta, Tony è stato avvistato una festa a Catania in incognito. Il fidanzato infatti avrebbe chiesto a tutti di non riprenderlo e non scattare foto. Insomma, come la stessa Deianira ha commentato, manco fosse la star di Hollywood. I motivi della sua decisione di mantenere riserbò potrebbero essere due: è uscito con Jenny e non vuole farle sapere di questa festa oppure la seconda, la più plausibile, ovvero che non essendo andato in onda il falò è meglio non spoilerare l’esito.

Sicuramente la produzione di Temptation Island chiede ai partecipanti di mantenere riserbo dopo aver partecipato al programma per non rovinare la sorpresa ai telespettatori. Ai tempi dei social però questo risulta molto difficile infatti fin dalla prima puntata del reality sono fioccate segnalazioni e rumors sulle coppie partecipanti! Come se tutte le puntate andate in onda fossero ormai già state viste da tutti. ‘Potere’ delle ormai discutibili registrazioni.