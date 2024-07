Questi sono i cinque difetti fisici che gli uomini amano nelle donne

Ognuno di noi ha dei difetti, alcuni di questi possono essere tipici di molte donne, ma gli uomini li amano. Ecco quali sono.

L’amore, si sa, è fatto di tante sfaccettature, a volte anche inspiegabili alla mente e al cuore. Non a caso, a volte arriviamo a non riuscire a comprendere che alcuni aspetti caratteriali o fisici di qualcuno possano piacere, anzi possono trasformarsi in cose che il partner può adorare, proprio perché sono peculiari della persona di cui ci si è innamorati.

Un discorso simile non può che valere a maggior ragione per i difetti fisici, alcuni di questi, soprattutto per le donne insicure, possono essere motivo di cruccio o addirittura avvilimento, molto meno se invece chi è vicino non li nota o addirittura li ama. Alcuni di questi, in modo particolare, possono essere motivo di adorazione, anche se il mondo femminile non lo sa.

Sono difetti fisici per le donne ma gli uomini li adorano

Piacersi non è mai semplice. A ognuno di noi è capitato certamente di avere una giornata storta e di non vedersi nella sua forma migliore, al punto tale da condizionare in maniera negativa l’umore nelle ore successive e di sentirsi con il morale a terra. In quei momenti alcuni difetti fisici possono essere ingigantiti da chi li ha, nonostante possano essere tipici di quella persona e abbia ormai imparato a conviverci.

La situazione non può che essere peggiore per chi ha un carattere insicuro, in quei casi può bastare una battuta detta male per vedere il problema più grande di quello che è. Non è detto, però, che sia sempre così, ci sono alcune caratteristiche che possono essere davvero diffuse nelle donne, ma che finiscono per essere adorate dagli uomini, anche se non tutti lo dicono apertamente. Ed è proprio quello che può fare la differenza, fare un complimento in più può contribuire a ridurre il malessere che si può avvertire dentro di sé. Insomma, vedere uno specchio come un nemico può essere un grave errore.

Ecco quindi quali sono alcuni difetti fisici che sono invece ritenuti un punto di forza per chi appartiene al sesso maschile.

Fianchi prorompenti e fisico morbido. Non tutte possono vantare un fisico magro e snello, a volte si nasce con una costituzione che può tendere ad accumulare i chili (anche solo 2-3) proprio sui fianchi, impedendo di indossare la famigerata taglia 40. Niente paura, Gli uomini amano ovviamente accarezzare la donna che amano, è più difficile farlo se è pelle e ossa.

Un sorriso imperfetto. Tanti sottolineano di sentirsi letteralmente sciolti quando la propria innamorata sorride, cosa accade però se la sua dentatura non è delle migliori? Assolutamente niente. Per alcuni uomini questa diventa una sua caratteristica tipica, non c’è quindi sempre la necessità di correre dal dentista per rimediare, si può eliminare un diastema o i denti accavallati solo se davvero non ci si sente bene.

Un’altezza “ridotta”. A tutte capita di guardare in Tv le modelle e di ammirarle per la loro altezza, anzi ci si sente inferiori se si è alte 1,50 o poco più. Anche questo non è un problema, sono in tanti a prediligere la donna piccola, convinti di poterla proteggere e coccolare più facilmente. Non solo, secondo alcune ricerche si pensa che le ragazze alte godano di un potenziale seduttivo inferiore rispetto a quelle basse.

Lato B troppo formoso. Tanti quando conoscono una persona fanno ricadere il proprio sguardo sul lato B, se questo può essere però leggermente più grande possono veder calare la propria autostima, anche se il pensiero degli uomini è spesso opposto. Chi proprio non riesce a darsi pace può ricorrere alla palestra, ma non certamente per piacere a un uomo, solo per valorizzare se stesse.

Gli occhi malinconici. A volte possono dare un’idea di tristezza, pur essendo una conformazione fisica tipica di qualcuno. Per alcuni però danno una sensazione di innocenza e rappresentano qualcosa di davvero bello.

Insomma, non sempre quelli che noi riteniamo difetti fisici possono essere ritenuti tali dai maschi, non vale quindi la pena disperarsi. Fortunatamente ci sono tanti sistemi che possono permettere di renderli meno visibili, basti pensare al trucco o all’esercizio fisico. Quando si guarda qualcuno con gli occhi dell’amore, però, i presunti difetti tendono davvero a scomparire.