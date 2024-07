Libri e film gratis direttamente sul tuo smartphone, la soluzione

In pochi ne sono a conoscenza, ma esiste un sistema in grado di avere libri e film gratis direttamente sul proprio smartphone.

Negli ultimi anni, la pirateria sul web è diventata un fenomeno davvero ampio, tanto che la maggior parte dei contenuti presenti in rete è a pagamento e difficilmente scaricabile in maniera gratuita. Nonostante ciò, è davvero semplice trovare contenuti gratuiti e questi, non indirizzano alle solite pagine web pubblicitarie dei siti poco affidabili.

In questo caso, i contenuti sono pubblicati direttamente dagli utenti che hanno scelto di non adottare la visibilità privata, bensì pubblica. Per usufruire di questo servizio servirà nientemeno che utilizzare Google Drive, un servizio gratuito per chiunque possieda un account del servizio.

Come sappiamo, il motore di ricerca Google, oltre ad essere il più utilizzato al mondo, offre una serie di servizi utili come Gmail per la posta elettronica, Google Maps per la mappatura, YouTube per i video e Google Drive per l’archiviazione cloud. Google Drive è particolarmente popolare perché permette di archiviare, sincronizzare e condividere documenti, fogli di lavoro, presentazioni e foto. Ogni utente dispone di 15 GB di spazio di archiviazione gratuito, con opzioni di espansione a pagamento.

Tutto molto chiaro ad oggi, ma quello che in pochi davvero sanno è che utilizzando uno specifico termine di ricerca, è possibile accedere a numerosi contenuti tra cui film, libri e molto altro ancora.

Come scaricare libri e film gratuitamente con Google Drive

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, Google Drive è diventato un punto di riferimento per il caricamento e la condivisione di file. Questi file, se lasciati pubblici, sono disponibili a chiunque voglia accedervi e scaricarli. Cercare un qualsiasi contenuto è davvero semplice e può essere fatto sia da pc che da smartphone. Come?

Prima di tutto, apri il browser Google e cerca ‘site:drive.google.com’ seguito dal nome del film o del libro che desideri trovare. Ad esempio, per cercare il film Titanic, digita ‘site:drive.google.com Titanic’. In questo modo nella pagina di ricerca verranno visualizzati vari file pubblicamente condivisi e non limitati. Se, aprendo il risultato compare il messaggio ‘Hai bisogno di accesso’, significa che quel file specifico è limitato e dovrai provare con un altro risultato o modificare la ricerca.

Questo metodo semplice permette di accedere a una vasta gamma di contenuti, ma mette in luce anche un’altra realtà: la necessità di proteggere la propria privacy. Google Drive, infatti, consente di configurare la privacy dei file caricati per evitare accessi non autorizzati. Per fare ciò è sufficiente controllare nelle proprie impostazioni.