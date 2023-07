Come ottenere i “Fox Eyes”: tutti i modi per allungare gli occhi senza intervento chirurgico

I cosiddetti “Fox Eyes” hanno monopolizzato l’attenzione degli appassionati di bellezza di tutto il mondo. Questa tendenza di moda consiste nell’applicare tecniche specifiche per allungare otticamente la forma degli occhi in modo da ottenere l’aspetto affascinante e accattivante di una volpe. Mentre molti ricorrono alla chirurgia estetica per ottenere questa forma desiderata, esistono diversi trucchetti che è possibile utilizzare per ottenere l’effetto senza dover sottoporsi a interventi invasivi.

1. Makeup: il potere dei pennelli

Uno dei modi più comuni per allungare gli occhi senza chirurgia è utilizzare il trucco. Con pochi accorgimenti e prodotti adatti, si può ottenere un look molto simile al “Fox Eyes”. Ecco alcuni suggerimenti:

Utilizzare un eyeliner nero o marrone scuro per creare una linea sottile lungo le ciglia superiori, partendo dall’angolo interno dell’occhio fino a sfumarla verso l’angolo esterno, allargando leggermente la linea;

Applicare l’ombretto lungo la piega dell’occhio, creando un effetto di profondità. Scegliere tonalità più scure per l’esterno della palpebra e tonalità più chiare verso l’interno, sfumando bene i colori per un effetto naturale;

Evitare di delineare la rima interna dell’occhio, poiché ciò accorcia otticamente la forma dell’occhio;

Utilizzare un mascara incurvante per aprire e sollevare le ciglia, donando un aspetto più ampio all’occhio.

2. Sollevamento delle sopracciglia

Un’altra tecnica per allungare l’occhio senza ricorrere alla chirurgia è sollevare le sopracciglia. Questo piccolo accorgimento può fare una grande differenza nell’aspetto globale degli occhi. Ecco alcuni suggerimenti:

Utilizzare una pinzetta per eliminare i peli in eccesso e definire la forma delle sopracciglia, assicurandosi di crearne una forma arcuata verso l’alto;

Applicare una piccola quantità di correttore o highlighter sotto l’arcata delle sopracciglia per evidenziare e alzare l’area;

Utilizzare un gel per sopracciglia per mantenere la forma arcuata e le sopracciglia sollevate per tutto il giorno.

3. Utilizzare le strisce adesive o il nastro per il trucco

Una soluzione temporanea per ottenere l’effetto degli occhi allungati è utilizzare strisce adesive o un nastro per il trucco. Questi prodotti, simili a cerotti sottili, possono essere applicati nella parte esterna dell’occhio per sollevare leggermente la palpebra e allungarne otticamente la forma.

È importante applicare le strisce con cura e rimuoverle delicatamente per evitare irritazioni o danni alla pelle sensibile intorno agli occhi.

4. Massaggi ed esercizi per gli occhi

Infine, una tecnica non invasiva per allungare gli occhi è quella di eseguire massaggi e esercizi specifici. Questi possono aiutare a tonificare i muscoli intorno agli occhi, migliorare la circolazione e ottenere un aspetto più sveglio e aperto. Ecco alcuni esempi:

Massaggia delicatamente l’area intorno agli occhi con le dita, stimolando la pelle e i muscoli;

Esercita gli occhi aprendoli e chiudendoli rapidamente per qualche minuto e ripetendo l’esercizio più volte al giorno;

Pratica il “blinking”, cioè il chiudere gli occhi per alcuni secondi e poi riaprirli rapidamente, come se stessi facendo una serie di battiti di ciglia.

Allungare gli occhi per ottenere un look “Fox Eyes” non richiede necessariamente la chirurgia estetica. Con un po’ di pratica, trucco adeguato e alcuni semplici accorgimenti, puoi ottenere un aspetto simile con metodi non invasivi. Ricorda sempre di essere gentile con la tua pelle e di evitare prodotti o tecniche che possono causare danni o irritazioni.