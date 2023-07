Sono un dermatologo e ti spiego quanto frequentemente dovresti lavare pigiami, jeans e altri indumenti

Segui i consigli di un dermatologo per sapere quanto spesso dovresti lavare pigiami, jeans e altri indumenti.

Pigiami

I pigiami dovrebbero essere lavati regolarmente per mantenere l’igiene e prevenire irritazioni cutanee. In generale, è consigliabile lavare il pigiama ogni tre o quattro giorni. Tuttavia, se si suda molto durante la notte o si soffre di una condizione della pelle come l’eczema, è meglio lavarlo più spesso per ridurre il rischio di infezioni.

Jeans

Contrariamente a quanto si pensa, non è necessario lavare i jeans dopo ogni singolo utilizzo. L’eccessivo lavaggio può causare sbiadimento del colore e deterioramento del tessuto. In media, i jeans possono essere lavati dopo essere stati indossati da cinque a dieci volte, a seconda dell’uso e della quantità di sudore. Lasciare passare qualche giorno tra un lavaggio e l’altro aiuta anche a mantenere la forma e prolungare la durata dei jeans.

Altri indumenti

Per quanto riguarda gli altri indumenti come t-shirt, camicie e biancheria intima, è consigliabile lavarli dopo ogni singolo utilizzo. Questi capi di abbigliamento sono a contatto diretto con la pelle e possono accumulare batteri, sudore e sporco. Lavandoli dopo ogni uso si mantiene un buon livello di igiene e si previene l’insorgenza di infezioni o irritazioni cutanee.

Consigli generali

Indipendentemente dal tipo di indumento, è importante lavare gli abiti con detergenti delicati, preferibilmente senza profumo o coloranti, per evitare irritazioni cutanee. Inoltre, è consigliabile evitare l’uso eccessivo di ammorbidenti, che possono lasciare residui sul tessuto e causare reazioni allergiche nella pelle sensibile.

Infine, un’adeguata cura e igiene dei capi d’abbigliamento può contribuire a mantenere una pelle sana e prevenire problemi cutanei. Seguire queste semplici linee guida ti aiuterà a garantire la pulizia adeguata senza danneggiare i tuoi indumenti o la tua pelle.