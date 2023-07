Come arredare la casa al mare? Segui le 3 idee chic di Paola Marella per rendere unici gli interni

- Advertisement -

Come arredare la casa al mare? Segui le 3 idee chic di Paola Marella per valorizzare gli interni.

1. Colori ispirati alla natura

Quando si arreda una casa al mare, è importante scegliere colori che richiamino la natura circostante. Paola Marella, famoso architetto e personaggio televisivo, consiglia di optare per tonalità ispirate al mare, come il blu e il verde acqua, che creano un’atmosfera rilassante e fresca. Ma non bisogna dimenticare di inserire anche elementi che richiamino la sabbia, il sole e la vegetazione, utilizzando colori neutri come il beige e il tortora. Questa combinazione di colori creerà un’atmosfera calda e accogliente, perfetta per una casa al mare.

2. Materiali naturali

Per creare un ambiente marino autentico, è fondamentale utilizzare materiali naturali. La designer consiglia di utilizzare legno chiaro per i mobili, come il teak o il bambù, che conferiranno un tocco rustico ed elegante agli interni. È inoltre possibile rivestire pareti e pavimenti con materiali come il rattan o il sisal, che aggiungeranno texture e calore alla stanza. Paola Marella suggerisce, infine, di utilizzare tessuti leggeri e naturali come il lino o il cotone per tende, divani e cuscini, in modo da creare un’atmosfera fresca e confortevole.

3. Dettagli marinari

Per completare il look di una casa al mare, è fondamentale inserire dettagli marinari negli interni. Paola Marella consiglia di scegliere decorazioni e accessori in stile marino, come conchiglie, stelle marine, reti da pesca o ancora barche in miniatura. Questi piccoli oggetti creano un’atmosfera vacanziera e ricordano la bellezza del mare. Inoltre, è possibile utilizzare quadri o fotografie di paesaggi marini per decorare le pareti, aggiungendo un ulteriore un tocco di freschezza e serenità alla casa al mare.

Conclusioni

Arredare una casa al mare richiede attenzione e cura dei dettagli per creare un’atmosfera rilassante e autentica. Seguire le 3 idee chic di Paola Marella, utilizzando colori ispirati alla natura, materiali naturali e dettagli marinari, ti permetterà di valorizzare gli interni e rendere la casa al mare un luogo accogliente e charme.