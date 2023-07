Anche questi 3 splendidi fiori resistono al caldo e alla siccità, non solo le piante grasse

L’estate arriva inesorabile in molte regioni, portando con sé caldo e siccità. In questa stagione, decidere di abbellire il giardino con fiori non sembra essere una scelta saggia. Tuttavia, esistono alcune varietà di fiori che possono sopportare temperature elevate e condizioni di aridità, sfidando il sole cocente senza appassire. Le piante grasse sono le prime a venirci in mente quando si parla di fiori che resistono alle avversità, ma ci sono anche altre opzioni sorprendenti. Ecco 3 meravigliosi fiori che sono in grado di sopportare caldo e siccità.

1. Aloe Vera (Aloe barbadensis)

L’Aloe Vera è una delle piante più conosciute per le sue proprietà curative, ma è anche un fiore dai grandi poteri di resistenza. Originaria delle zone calde e secche dell’Africa, questa pianta grassa è in grado di accumulare acqua all’interno delle sue foglie carnose, così da sopravvivere anche durante periodi di siccità prolungata. L’Aloe Vera produce anche fiori gialli o arancioni, che spuntano dal centro della pianta. Quindi, oltre a essere resistente, può anche regalarti una splendida fioritura estiva.

2. Gazania (Gazania rigens)

La gazania è una pianta ornamentale originaria dell’Africa meridionale, famosa per la sua capacità di sopravvivere in condizioni estreme. I suoi fiori a foggia di margherita possono essere gialli, arancioni, rossi o bianchi e si aprono al sole durante il giorno, per chiudersi di notte o in caso di pioggia. Questa caratteristica permette ai fiori di conservare l’umidità interna ed evitare di appassire. La gazania preferisce il pieno sole e un terreno ben drenato, rendendola perfetta per giardini con scarsa irrigazione.

3. Bouganvillea (Bougainvillea glabra)

La bouganvillea è un’altra pianta fiorita che riesce a resistere bene al caldo e alla siccità. Questa pianta rampicante, originaria del Sud America, è caratterizzata da fiori vibranti e da colori intensi, come il rosa, l’arancione e il viola. Nonostante sembri delicata e richieda cure particolari, la bouganvillea è sorprendentemente resistente e adatta a climi aridi. Ricordati di coltivarla in un luogo soleggiato e di fornire un substrato ben drenato per garantirle una crescita rigogliosa.

Oltre alle piante grasse, questi 3 fiori meravigliosi sono in grado di sopportare caldo e siccità, portando un tocco di colore e bellezza al tuo giardino anche durante i mesi estivi. Coltivarli richiede poca manutenzione e ti permetterà di godere di una fioritura duratura nonostante il clima sfavorevole.