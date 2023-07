Fioriscono tutto l’anno al sole queste 5 piante decorative da posizionare sul balcone per renderlo una favola

Quando arriva la primavera, non c’è niente di più bello che adornare il proprio balcone con piante decorative che fioriscono al sole per tutta l’estate. Queste 5 piante sono perfette per trasformare il tuo balcone in un vero e proprio angolo di paradiso.

1. Gerani

I gerani sono tra le piante da balcone più popolari e amate, grazie alla loro capacità di resistere bene al sole e di fiorire per un lungo periodo. Sono disponibili in una vasta gamma di colori, dai classici toni vivaci come il rosso e il rosa, ai colori più delicati come il bianco e il lilla. I gerani sono facili da coltivare e richiedono una modesta manutenzione, quindi sono la scelta ideale per chi non ha molto tempo da dedicare al verde.

2. Petunie

Le petunie sono piante decorative ideali per il balcone grazie ai loro fiori profumati e colorati. Esistono diverse varietà di petunie, come le petunie in miniatura o le petunie rampicanti, che aggiungeranno un tocco di vivacità al tuo spazio esterno. Le petunie sono resistenti al sole e richiedono una buona esposizione alla luce per fiorire in modo rigoglioso.

5 piante balcone ilCiriaco.it

3. Bouganville

Se sei alla ricerca di un tocco mediterraneo per il tuo balcone, la bouganville è la scelta perfetta. Questa pianta rampicante è ampiamente apprezzata per i suoi fiori sgargianti che vanno dal rosa al viola e all’arancione. La bouganville richiede una buona quantità di sole e un buon sistema di drenaggio, ma la sua bellezza e il suo fascino sono senza dubbio più che una ricompensa.

4. Pelargonium peltatum

Anche conosciuto come geranio rampicante, il Pelargonium peltatum è un’altra ottima scelta per il tuo balcone. Questa varietà di geranio si distingue per i suoi fiori pendenti e la sua capacità di coprire spazi vuoti o ringhiere in modo elegante. I fiori del Pelargonium peltatum sono disponibili in un’ampia gamma di colori e il loro profumo delicato renderà il tuo balcone ancora più affascinante.

5. Calibrachoa

Se vuoi aggiungere una nota vivace e colorata al tuo balcone, la calibrachoa è la pianta che fa per te. Spesso chiamata “mini petunia”, questa pianta compatta produce fiori in abbondanza e in diverse tonalità come il viola, il bianco e il rosso. La calibrachoa fiorisce durante tutta l’estate e richiede un’esposizione al sole per garantire una crescita sana.

Con queste 5 piante decorative per il balcone, potrai trasformare il tuo spazio esterno in un luogo favoloso dove passare giornate e serate estive. Ricorda di tenere conto delle esigenze specifiche di ogni pianta e di fornire loro luce solare sufficiente. Con un po’ di cura e attenzione, potrai goderti un balcone pieno di colori e profumi per tutta l’estate.