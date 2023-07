Come fare per pulire al meglio gli infissi di casa: ecco i consigli

Pulire gli infissi di casa regolarmente è essenziale per mantenerli in buono stato e preservarne la bellezza nel tempo. Gli infissi, composti da finestre, porte e serramenti, sono esposti agli agenti atmosferici, alla polvere e allo sporco, che possono rovinarli se trascurati. Ecco alcuni consigli su come pulire al meglio gli infissi di casa.

Materiali necessari

Prima di iniziare la pulizia degli infissi, assicurati di avere a disposizione i seguenti materiali:

Pulire infissi casa ilCiriaco.it

– Acqua tiepida;

– Detersivo delicato per la pulizia;

– Spugna morbida o panno in microfibra;

– Straccio o panno asciutto;

– Spray lubrificante per infissi (opzionale).

Pulizia delle superfici esterne degli infissi

1. Rimuovi lo sporco grossolano: utilizza un panno asciutto o una spazzola a setole morbide per rimuovere la polvere e la sporcizia presente sugli infissi. Assicurati di rimuovere anche gli insetti morti o le ragnatele che potrebbero essere presenti.

2. Prepara una soluzione di pulizia: riempi un secchio con acqua tiepida e diluisci qualche goccia di detersivo delicato. Mescola bene per creare una soluzione saponata leggera.

3. Pulisci le superfici degli infissi: immergi una spugna morbida o un panno in microfibra nella soluzione saponata e strizzalo bene per evitare che l’acqua goccioli sugli infissi. Pulisci con delicatezza le superfici esterne degli infissi, passando la spugna o il panno su tutta la superficie. Assicurati di raggiungere anche gli angoli e le fessure.

4. Risciacqua con acqua pulita: una volta pulita tutta la superficie degli infissi, risciacquala con acqua pulita per rimuovere il sapone residuo. Puoi utilizzare un secchio d’acqua pulita o un getto d’acqua dolce.

5. Asciuga gli infissi: utilizza un panno asciutto o uno straccio per asciugare completamente gli infissi, evitando la formazione di aloni o macchie d’acqua.

Pulizia delle parti mobili degli infissi

1. Rimuovi lo sporco e la polvere: usando un pennello o una spazzola a setole morbide, pulisci le parti mobili degli infissi, come le cerniere, i serramenti e i meccanismi di apertura e chiusura, per rimuovere lo sporco e la polvere accumulati.

2. Lubrifica le parti mobili: se noti che le parti mobili degli infissi sono bloccate o difficili da aprire e chiudere, puoi utilizzare uno spray lubrificante specifico per infissi. Spruzza delicatamente il lubrificante sulle parti mobili e aziona l’apertura e la chiusura per distribuirlo uniformemente.

3. Ripeti la pulizia regolarmente: per mantenere gli infissi sempre puliti, ripeti la pulizia delle superfici esterne e delle parti mobili almeno due volte all’anno, o con maggiore frequenza se necessario.

Pulire gli infissi di casa può richiedere un po’ di tempo e sforzo, ma è essenziale per mantenerli in buono stato e allungarne la durata nel tempo. Oltre alla pulizia regolare, ricorda di effettuare controlli periodici per individuare eventuali danni o riparazioni necessarie. Prenditi cura dei tuoi infissi e potrai godere di finestre e porte sempre belle e funzionali.