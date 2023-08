Erbe aromatiche ideali per tenere lontane le zanzare: scopri quali sono

Pubblicità

Le zanzare possono rovinare le nostre serate estive all’aperto, ma fortunatamente esistono diverse piante aromatiche che possono aiutare a tenerle lontane in modo naturale. Oltre ad aggiungere un tocco di verde al tuo giardino o balcone, queste erbe offrono anche un profumo gradevole per te e gli ospiti.

Menta

La menta è una pianta dalla fragranza intensa che le zanzare detestano. Puoi piantarla in vaso o direttamente in giardino. Puoi anche sfregare alcune foglie sulla pelle per ottenere un effetto repellente.

Basilico

Il basilico è ampiamente utilizzato in cucina, ma ha anche proprietà repellenti per le zanzare. Collocare alcune piante di basilico vicino alle finestre o sul tavolo da pranzo all’aperto può aiutare a tenere lontane queste fastidiose creature.

Rosmarino

Il rosmarino è un’erba aromatica con un odore pungente che funge da repellente naturale contro le zanzare. Sistema alcune piante di rosmarino ai bordi del tuo giardino o in vasi sul balcone per allontanare le zanzare.

Lavanda

La lavanda è conosciuta per il suo aroma rilassante, ma funziona anche come un potente repellente per insetti, inclusi i moscerini. Disponi alcune piante di lavanda in giardino o in vasi vicino all’area in cui ti siedi di solito all’aperto.

Melissa

La melissa, anche conosciuta come erba limone, ha un profumo citrico che le zanzare non sopportano. Puoi utilizzare le foglie schiacciate per sfregarle sulla pelle o accendere alcune candele profumate alla melissa.

Maggiorana

La maggiorana è un’altra pianta aromatica che funziona come repellente per le zanzare. Puoi mettere alcune piante di maggiorana in vaso vicino all’area in cui ti siedi di solito all’aperto o utilizzare l’olio essenziale di maggiorana per creare una candela profumata fai-da-te.

Conclusioni

Le zanzare possono rendere spiacevoli le serate estive, ma con l’aiuto di queste erbe aromatiche, puoi allontanarle in modo naturale. Adorna il tuo giardino o balcone con alcune di queste piante e goditi l’estate all’aperto senza fastidiose punture di zanzara.