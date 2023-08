Fiori che resistono al caldo e al sole: ecco quali coltivare

Il caldo estivo può mettere a dura prova le piante e i fiori presenti nel nostro giardino. Tuttavia, esistono alcune varietà di fiori che sono particolarmente resistenti alle alte temperature e all’esposizione diretta al sole. Questi fiori possono essere una scelta eccellente per adornare i nostri spazi esterni durante i periodi più caldi dell’anno.

Girasole (Helianthus annuus)

Il girasole è un fiore caratterizzato da grandi e bellissimi capolini gialli che seguono costantemente il percorso del sole. Questa pianta è particolarmente resistente al caldo e all’esposizione diretta al sole ed è in grado di adattarsi facilmente a diversi tipi di terreno. I girasoli possono crescere anche in ambienti con temperature molto elevate, rendendoli una scelta popolare per i giardini estivi.

Geranio (Pelargonium)

I gerani sono famosi per la loro resistenza al caldo e alla siccità. Questi fiori sono disponibili in una vasta gamma di colori e sono in grado di sopportare alte temperature senza subire danni. Possono essere coltivati in vasi o in aiuole e sono molto apprezzati anche per il loro fiorellino profumato.

Portulaca (Portulaca grandiflora)

La portulaca è una specie di fiore che si adatta perfettamente ai climi caldi. Questa pianta ha foglie carnose e fiori dai colori accesi, che possono variare dal rosa al giallo, dall’arancione al rosso. La portulaca è in grado di sopravvivere anche in terreni aridi e poveri di nutrienti, rendendola ideale per i giardini estivi a cui non viene dedicata molta cura.

Lantana (Lantana camara)

La lantana è una pianta da giardino molto resistente al caldo. I suoi fiori sono disponibili in diverse sfumature di arancio, rosso, giallo e viola. La lantana è una pianta che richiede poca manutenzione e può sopportare temperature elevate senza problemi. È ideale per creare splendidi contrasti di colore nel giardino estivo.

Crisantemo (Chrysanthemum)

I crisantemi sono fiori che fioriscono in autunno, ma alcune varietà sono in grado di resistere alle alte temperature estive. Questi fiori sono disponibili in una gamma di colori molto ampia e possono dare un tocco di eleganza al giardino anche durante i periodi di caldo intenso.

Conclusioni

Se desiderate abbellire il vostro giardino durante la stagione estiva e vivete in un’area con temperature elevate, i fiori resistenti al caldo e al sole sono la scelta ideale. Con un po’ di cura e attenzione, questi fiori possono trasformare il vostro spazio esterno in un’oasi di colori vivaci e bellezza naturale.