Perché congelare il basilico non è una buona idea: ecco le ragioni

Il basilico è un’erba aromatica popolare in molte cucine italiane. Spesso viene acquistato fresco dal mercato o coltivato in giardini domestici per essere utilizzato in svariati piatti, come insalate, pasta, zuppe e salse. Tuttavia, alcune persone potrebbero pensare di congelare il basilico per conservarne la freschezza e garantirne la disponibilità durante tutto l’anno. Ma è davvero una buona idea?

Perdita di sapore e aroma

Una delle principali ragioni per cui non si consiglia di congelare il basilico è la perdita di sapore e aroma. Il processo di congelamento abbassa la temperatura dell’erbetta, causando il deterioramento delle sue cellule. Questo può portare a una diminuzione del sapore e dell’aroma, rendendo il basilico congelato meno gustoso e profumato rispetto a quello fresco.

Foglie di basilico congelato

Marciume delle foglie

Gli oli essenziali contenuti nelle foglie di basilico possono subire danni durante il processo di congelamento. Le foglie congelate hanno maggiori probabilità di sviluppare macchie scure e marciume, rendendo l’erbetta non utilizzabile. Inoltre, una volta scongelato, il basilico tende ad appassire più rapidamente rispetto a quello fresco, rendendo difficile utilizzarlo per decorare i piatti o per schiacciare le foglie fresche nell’ultimo momento.

Alternative per conservare il basilico

Fortunatamente, ci sono alternative per conservare il basilico fresco senza congelarlo. Una buona pratica è quella di utilizzare il basilico immediatamente dopo l’acquisto o la raccolta. Se si desidera conservarlo per un periodo più lungo, si può provare a essiccarlo o a conservarlo in olio d’oliva.

L’essiccazione è un ottimo metodo per conservare il basilico. Basta legare i gambi insieme e appenderli a testa in giù in un luogo fresco e asciutto. Una volta asciutti, si possono sgranare le foglie e conservarle in barattoli di vetro sterilizzati. L’essiccazione preserverà sia il sapore che l’aroma del basilico per un periodo prolungato.

Un’altra alternativa è quella di conservare il basilico in olio d’oliva. Basta riempire un barattolo di vetro con foglie di basilico e coprirle completamente con olio d’oliva. Assicurarsi che le foglie siano completamente immerse nell’olio e poi chiudere il barattolo ermeticamente. Questo metodo preserverà il basilico per diverse settimane e l’olio d’oliva assumerà il sapore e l’aroma del basilico, che potrà essere utilizzato per condire insalate o piatti caldi.

In conclusione

Congelare il basilico potrebbe sembrare un’opzione comoda per conservarne la freschezza, ma alla fine si rischia di perdere il suo sapore e la sua qualità. Scegliere alternative come l’essiccazione o la conservazione in olio d’oliva può garantire che si possa godere del basilico fresco e aromatico per molto più tempo senza comprometterne il valore culinario.