Rivestire le pareti di casa con le piante per proteggersi dal caldo: ecco come

Con l’arrivo dell’estate, proteggersi dal caldo diventa una priorità per molti di noi. Oltre a utilizzare l’aria condizionata o i ventilatori, c’è un modo naturale e decorativo per mantenere la casa fresca: decorare le pareti con piante.

Benefici delle piante in casa

Le piante non solo aggiungono un tocco di verde e decorativo alla casa, ma offrono anche una serie di benefici per affrontare il caldo estivo. Ecco alcuni dei vantaggi delle piante all’interno della vostra abitazione:

Purificano l’aria: Le piante assorbono l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno, purificando l’aria interna e creando un ambiente più sano.

Le piante assorbono l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno, purificando l’aria interna e creando un ambiente più sano. Riducono l’umidità: Le piante assorbono l’umidità presente nell’aria, aiutando a mantenere un livello di umidità ottimale nella vostra casa.

Le piante assorbono l’umidità presente nell’aria, aiutando a mantenere un livello di umidità ottimale nella vostra casa. Rinfrescano l’ambiente: Tramite il processo di traspirazione, le piante evaporano l’acqua assorbita, creando un effetto di raffreddamento nell’ambiente circostante.

Tramite il processo di traspirazione, le piante evaporano l’acqua assorbita, creando un effetto di raffreddamento nell’ambiente circostante. Assorbono il calore: Le piante possono aiutare ad assorbire il calore e ridurre l’effetto di “isola di calore” all’interno della vostra casa.

Come decorare le pareti con piante

Ecco qualche suggerimento su come decorare le pareti con piante per migliorare la freschezza della vostra casa:

1. Installate mensole appese

Le mensole appese alle pareti sono un’ottima soluzione per tenere le piante. Scegliete mensole resistenti e montatele in modo sicuro. Potete posizionarle sopra i mobili o creare una composizione a parete con diverse mensole per creare un effetto di “parete verde”.

2. Utilizzate supporti da parete

I supporti da parete, come quelli verticali o reti, possono essere installati sulle pareti per appendere le piante. Questa soluzione è ideale se non si dispone di molto spazio sul pavimento o se si vuole creare un angolo verde dedicato.

3. Create una parete verde con vasi sospesi

Una parete verde può essere realizzata con una serie di vasi sospesi. Appendete i vasi a diverse altezze per creare un effetto accattivante e aggiungere varietà. Assicuratevi che i vasi siano ben fissati per evitare cadute accidentali.

4. Scegliete piante adatte per gli interni

Quando si sceglie quale pianta utilizzare per decorare le pareti, assicuratevi di optare per piante che si adattino bene agli interni. Alcune delle piante più comuni per l’interno includono felci, edera, sansevieria e filodendri. Consultate un floricultore per ottenere suggerimenti specifici in base alle condizioni della vostra casa.

Mantenete le piante sane

Decorare le pareti con piante richiede un po’ di manutenzione per mantenerle in salute. Ecco alcuni consigli per prendersi cura delle vostre piante da parete:

Annaffiate regolarmente le piante seguendo le indicazioni specifiche per ognuna;

Controllate le foglie per eventuali segni di malattie o parassiti e intervenite tempestivamente;

Posizionate le piante in modo da ricevere la giusta quantità di luce solare o in un’area ben illuminata;

Concimate le piante periodicamente per fornire loro i nutrienti necessari per crescere.

Con i giusti accorgimenti e una selezione oculata delle piante, potete creare un ambiente fresco e accattivante in casa. Decorare le pareti con piante non solo dona alla vostra abitazione un tocco di verde, ma vi aiuta anche a proteggervi dal caldo estivo in modo naturale.