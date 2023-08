Ecco perché certe persone vengono punte più di altre

I piccoli insetti che pungono, come zanzare e zecche, possono risultare fastidiosi o addirittura pericolosi per la salute umana. Una domanda comune è perché queste creature sembrano preferire alcune persone rispetto ad altre come obiettivi delle loro punture. Mentre la risposta esatta potrebbe variare tra gli insetti e le situazioni specifiche, ci sono alcuni fattori generali che possono influire sulla probabilità di essere punti. Vediamo di seguito alcune possibili spiegazioni.

Feromoni o sostanze chimiche corporee

Uno dei motivi principali per cui alcune persone vengono maggiormente punte dagli insetti è la produzione di certi feromoni o sostanze chimiche corporee. Gli esseri umani hanno un profilo chimico unico che può attirare gli insetti pungitori. Per esempio, la quantità di acido lattico, ammonio e altri composti emessi dalla pelle di una persona può essere un fattore determinante. Questi odori possono essere percepiti dagli insetti a distanza e attirarli verso chi li emette.

Tipo di sangue

È stato dimostrato che il tipo di sangue può influire sulla capacità degli insetti di scegliere le loro prede. Le zanzare, per esempio, sembrano preferire il gruppo sanguigno 0, seguito dal gruppo A e B. Anche i moscerini neri sembrano essere particolarmente attratti dal sangue di tipo 0. Pertanto, se si ha un certo tipo di sangue, è probabile che si sia più appetibili per determinati insetti pungitori.

Calore corporeo

Gli insetti pungitori possono rilevare il calore corporeo emesso dalle persone e utilizzarlo come fattore di attrazione. Alcune persone potrebbero avere una temperatura corporea più elevata di altre, il che le rende maggiormente attrattive per gli insetti. Inoltre, l’attività fisica, che provoca un aumento della temperatura corporea e una sudorazione maggiore, potrebbe rendere una persona più facilmente individuabile dagli insetti pungitori.

Abbigliamento e colori

L’abbigliamento e i colori indossati possono avere un impatto sull’attrazione degli insetti pungitori. Per esempio, i colori scuri tendono ad assorbire più calore rispetto ai colori chiari, rendendo le persone che li indossano più appetibili agli insetti attirati dal calore corporeo. Inoltre, alcuni insetti, come le zanzare, sono attratti da determinati colori come il blu e il nero.

Conclusioni

In definitiva, ci sono diversi fattori che possono influire sulla probabilità di essere punti dagli insetti. Feromoni e sostanze chimiche corporee, tipo di sangue, calore corporeo e abbigliamento sono solo alcune delle variabili che possono contribuire a rendere una persona più appetibile. Tuttavia, è importante ricordare che ogni individuo è unico e la risposta degli insetti può variare da persona a persona. Pertanto, è fondamentale prendere precauzioni e adottare misure di protezione adeguati per evitare le punture degli insetti e le malattie a esse correlate.