Come allontanare i piccioni da casa: ecco come fare

I piccioni sono animali che, se lasciati liberi di proliferare, possono diventare un vero fastidio. La loro presenza può causare danni ai nostri edifici e veicoli, nonché trasmettere malattie attraverso le loro feci. Se hai avuto problemi con piccioni indesiderati, ecco alcuni segreti per allontanarli definitivamente.

1. Rimuovere le fonti di cibo

Una delle ragioni principali per cui i piccioni scelgono di stabilirsi in un determinato luogo è la presenza di cibo abbondante.

Rimuovere o limitare l’accesso al cibo è un modo efficace per scoraggiarli. Assicurati di coprire bene i bidoni della spazzatura e di evitare di lasciare cibo all’aperto, soprattutto se vivi in una zona con molti piccioni.

2. Utilizzare spaventapiccioni

Gli spaventapiccioni sono dispositivi di dissuasione visivi o sonori che possono essere molto efficaci nell’allontanare questi uccelli.

Puoi spaventarli con modelli di rapaci in plastica o con dispositivi che emettono suoni di predatori o ultrasuoni che i piccioni trovano fastidiosi. Gli spaventapiccioni dovrebbero essere posizionati in modo strategico per coprire le aree in cui i piccioni cercano riparo o cibo.

3. Installare barriere fisiche

Le barriere fisiche sono un altro metodo comune per allontanare i piccioni. Puoi installare reti o fili spinati intorno alle aree in cui i piccioni vogliono posarsi, come cornicioni o balconi. Assicurati che queste barriere siano correttamente installate e ben tenute, in modo che i piccioni non riescano a passarci attraverso.

4. Utilizzare repellenti naturali

Ci sono alcune sostanze che possono essere utilizzate come repellenti naturali per allontanare i piccioni. Per esempio, l’olio di menta o l’aceto possono essere spruzzati sulle superfici in cui i piccioni tendono a posarsi.

Questi odori sgradevoli li terranno lontani. Potresti anche provare a piantare piante che i piccioni trovano sgradevoli, come l’aloe o il rosmarino, intorno alla tua proprietà.

5. Chiama un professionista

Se hai provato tutte le soluzioni fai-da-te senza successo, potrebbe essere il momento di chiamare un professionista.

Le aziende specializzate nell’allontanamento dei piccioni hanno una vasta gamma di strumenti e metodi a loro disposizione, come l’installazione di sistemi repellenti a ultrasuoni o il posizionamento strategico di reti elettriche per tenere lontani gli uccelli.

Un esperto sarà in grado di valutare la tua situazione specifica e consigliarti la soluzione migliore per il tuo caso.

6. Mantieni la pulizia

I piccioni sono attratti dalle aree sporche e disordinate, quindi mantenerle pulite può essere un modo efficace per scoraggiarli. Raccogli le foglie cadute, pulisci i resti di cibo o di immondizia e tieni le aree circostanti libere da accumuli di rifiuti. Inoltre, assicurati che le grondaie e le condotte siano libere da detriti, in modo che i piccioni non trovino luoghi adatti per costruire i loro nidi.

7. Crea un ambiente sfavorevole

Creare un ambiente sfavorevole per i piccioni può rendere la tua proprietà meno invitante per loro. Per esempio, puoi installare sistemi di irrigazione a spruzzo automatico o posizionare statuette di predatori in giardino.

I piccioni non amano gli spruzzi d’acqua o la presenza di possibili predatori. Inoltre, puoi disporre oggetti appuntiti o anti-posa sugli spazi dove i piccioni possono ripararsi, in modo che non abbiano spazi comodi per posarsi.

In conclusione, i piccioni indesiderati possono diventare un vero incubo se non si prendono le giuste contromisure. Utilizzando questi segreti per allontanarli, potrai godere di una proprietà libera dai fastidi causati da questi uccelli. Ricorda sempre di considerare metodi umani ed ecologici prima di procedere con soluzioni aggressive o dannose per l’ambiente.