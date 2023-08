Mangiare 100 grammi di bresaola al giorno: scopri cosa succede al nostro corpo

La bresaola è un affettato tipico italiano, originario della Valtellina, che viene prodotto attraverso un processo di stagionatura della carne di bovino. Questo alimento è caratterizzato da un basso contenuto di grassi e un elevato apporto proteico, rendendolo una scelta alimentare salutare per molti. Ma quali sono gli effetti di mangiare 100 grammi di bresaola ogni giorno sul nostro corpo?

1. Apporto di proteine

La bresaola è una fonte di proteine ad alto valore biologico, che sono essenziali per la costruzione e il mantenimento dei tessuti muscolari. Mangiare 100 grammi di bresaola ogni giorno può fornire il 30-40% del fabbisogno giornaliero di proteine di un adulto medio, aiutando a raggiungere l’apporto proteico consigliato senza aggiungere eccessivi grassi o carboidrati all’alimentazione.

2. Contenuto di ferro

La bresaola è anche una buona fonte di ferro, un minerale fondamentale per il trasporto dell’ossigeno nel sangue e il corretto funzionamento del sistema immunitario. Mangiare 100 grammi di bresaola ogni giorno può contribuire a fornire una porzione significativa della quantità giornaliera raccomandata di ferro, soprattutto per le persone che seguono una dieta povera di carne rossa.

3. Riduzione del rischio di anemia

Grazie al suo alto contenuto di ferro, la bresaola può aiutare a prevenire l’anemia da carenza di ferro. L’anemia è una condizione caratterizzata da una ridotta quantità di globuli rossi e di emoglobina nel sangue, che può causare stanchezza, debolezza e mancanza di concentrazione. Mangiare la giusta dose di bresaola ogni giorno può aiutare ad aumentare l’apporto di ferro e favorire la produzione di emoglobina, prevenendo così l’anemia.

4. Apporto di sostanze nutritive

La bresaola contiene anche altre sostanze nutritive importanti come la vitamina B12, il selenio e lo zinco. La vitamina B12 è necessaria per la produzione di globuli rossi e il corretto funzionamento del sistema nervoso, mentre il selenio e lo zinco sono minerali essenziali per la difesa del nostro organismo contro lo stress ossidativo e il mantenimento del sistema immunitario.

5. Riduzione del rischio di malattie cardiovascolari

La bresaola è un alimento ricco di grassi polinsaturi omega-3, che sono noti per i loro benefici per la salute cardiovascolare. L’assunzione regolare di omega-3 può contribuire a ridurre i livelli di colesterolo “cattivo” (LDL) e di trigliceridi nel sangue, riducendo così il rischio di malattie cardiache e ictus.

Raccomandazioni

Anche se mangiare 100 grammi di bresaola ogni giorno può offrire numerosi benefici per la salute, è importante considerare anche altri fattori alimentari e dello stile di vita. È sempre consigliato seguire una dieta bilanciata, che includa un’ampia varietà di alimenti per ottenere tutti i nutrienti necessari. Inoltre, consultare un professionista della salute o un dietologo può fornire informazioni personalizzate e adeguare la quantità di bresaola da consumare in base alle esigenze individuali.

In conclusione

Mangiare 100 grammi di bresaola ogni giorno può fornire al nostro corpo una fonte di proteine di alta qualità, ferro, vitamine e minerali essenziali. Questo alimento può contribuire a prevenire carenze nutrizionali, favorire la produzione di emoglobina e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Tuttavia, come sempre, è importante seguire una dieta equilibrata e consultare un professionista della salute prima di apportare modifiche significative alla nostra alimentazione.