Bere acqua dal rubinetto: Attenzione, ecco cosa può accadere

Negli ultimi anni, il dibattito sull’utilizzo dell’acqua dal rubinetto ha preso sempre più importanza. Se un tempo era usuale acquistare l’acqua in bottiglia, molti sono oggi coloro che prediligono bere direttamente dal rubinetto di casa, grazie alle ottimali caratteristiche dell’acqua di rete.

Ma quali sono le implicazioni di questa scelta? È sicuro bere l’acqua che esce dal rubinetto? Ecco cosa può accadere.

Cosa sappiamo dell’acqua di rubinetto

L’acqua che arriva nelle nostre case è sottoposta a rigorosi controlli di qualità prima di essere distribuita. I gestori idrici si assicurano che essa soddisfi tutti i parametri di potabilità stabiliti dalla legge. Quindi, a prima vista sembrerebbe sicuro bere l’acqua direttamente dal rubinetto. Tuttavia, ci sono alcune precauzioni che è bene conoscere per garantire una corretta e sicura fruizione dell’acqua di rete.

Possibili contaminanti presenti nell’acqua di rubinetto

Bere acqua dal rubinetto può portare alcuni rischi se non si presta attenzione agli eventuali contaminanti presenti. Ecco alcune delle principali sostanze che potrebbero trovarsi nell’acqua corrente:

1. Cloro: Uno dei principali elementi per la disinfezione dell’acqua è il cloro. Sebbene sia necessario per mantenere l’igiene, l’alto contenuto di cloro può conferire un sapore sgradevole all’acqua.

2. Metalli pesanti: In alcuni casi, l’acqua può contenere tracce di metalli pesanti, come piombo o rame. Questi elementi possono essere presenti nelle tubature o nei depositi di ritenzione, eccessivamente corrosi o contaminati.

3. Prodotti chimici: L’acqua di rete può essere contaminata da prodotti chimici, come pesticidi e fertilizzanti utilizzati in agricoltura. Queste sostanze spesso finiscono nei corsi d’acqua e possono contaminare la falda.

4. Batteri: Anche se l’acqua è sottoposta a processi di disinfezione, è possibile che alcuni batteri possano sopravvivere e raggiungere il rubinetto. Tuttavia, tali casi sono rari e i gestori dei servizi idrici sono obbligati a effettuare regolari controlli per evitare casi di contaminazione da batteri.

Precauzioni da prendere

Nonostante queste potenziali controindicazioni, bere acqua dal rubinetto può essere completamente sicuro se si seguono alcune precauzioni:

1. Filtraggio: L’installazione di un filtro per l’acqua può ridurre notevolmente la presenza di contaminanti. Esistono diversi tipi di filtri disponibili sul mercato, a seconda delle proprie esigenze e del grado di filtraggio desiderato, il quale può aiutare a eliminare il cloro e altri composti indesiderati.

2. Bollitura: In alternativa, è possibile bollire l’acqua per uccidere eventuali batteri o virus presenti. Questo metodo può aiutare a sterilizzare l’acqua, rendendola adatta al consumo. Tuttavia, è importante ricordare che la bollitura non elimina altri contaminanti come i metalli pesanti o i prodotti chimici.

3. Verificare la qualità dell’acqua: È sempre possibile richiedere alla propria compagnia idrica una scheda informativa sulla qualità dell’acqua. Questo documento fornisce informazioni dettagliate sugli eventuali contaminanti presenti e sui relativi livelli di concentrazione.

Conclusione

Bere acqua dal rubinetto può essere una scelta conveniente e sostenibile, ma è importante essere consapevoli dei potenziali rischi e prendere le giuste precauzioni. Filtrare l’acqua, bollirla o semplicemente richiedere informazioni sulla qualità dell’acqua alla propria compagnia idrica può aiutare a garantire un consumo sicuro dell’acqua di rete. Ricordiamoci che bere molta acqua è fondamentale per il nostro benessere, ma è importante farlo in modo consapevole e responsabile.