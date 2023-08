Le zanzare sono attratte dalla luce? Ecco la verità

Le zanzare sono creature fastidiose che possono rovinare una tranquilla serata all’aperto o disturbare il sonno nelle calde notti estive. Si sa che queste piccole bestie si nutrono di sangue umano, ma c’è un fattore in particolare che le attira in massa: la luce.

Le zanzare sono davvero attratte dalla luce?

Le zanzare sono state a lungo considerate attratte dalla luce, specialmente quelle artificiali, come le lampade a incandescenza o i lampioni stradali. Tuttavia, molte persone si chiedono se ci sia davvero un fondamento scientifico dietro a questa convinzione comune o se potrebbe essere solo un mito.

Per capire meglio se le zanzare sono effettivamente attratte dalla luce, è importante comprendere il loro comportamento e le loro preferenze alimentari.

Comportamento delle zanzare

Le zanzare, a differenza di alcune altre specie di insetti, non sono attratte dalla luce in sé. Il loro comportamento è influenzato da diversi fattori, tra cui il calore corporeo, i vapori di anidride carbonica (CO2) e altri segnali chimici emessi dagli esseri umani.

Le zanzare femmine si nutrono di sangue per ottenere le proteine necessarie alla maturazione delle uova. Sono in grado di individuare potenziali ospiti attraverso il calore corporeo che emaniamo e il biossido di carbonio che esaliamo. Questi segnali sono più forti in determinate situazioni, come durante l’attività fisica o quando siamo appena stati pizzicati da una zanzara.

Influenza della luce

Sebbene la luce non sia un fattore primario nell’attrazione delle zanzare, può influenzare indirettamente il loro comportamento. Le zanzare sono attratte da fonti di calore, e spesso le lampade o le candele emettono calore insieme alla luce. Questo può indurre le zanzare a volare in direzione della fonte di luce per cercare una possibile fonte di cibo, come per esempio un ospite umano.

Tuttavia, studi scientifici hanno dimostrato che le zanzare sono in grado di distinguere la luce artificiale da quella naturale, come la luce del sole o quella emessa dalla luna. Sembra che le zanzare siano più attratte dalla luce ultravioletta e blu, rispetto ad altre lunghezze d’onda. Questo è importante da considerare quando si scelgono le lampade per l’esterno o quando si utilizzano repellenti a base di luce.

Mitico zapper per insetti

Alcune persone credono che gli zapper per insetti, quei dispositivi che emettono una luce ultravioletta ad alta intensità per attirare e uccidere le zanzare, siano efficaci nel liberarsi dei fastidiosi insetti. Tuttavia, ci sono prove che smentiscono questa ipotesi.

Gli zapper per insetti sono progettati per attrarre gli insetti attraverso la luce ultravioletta, ma, come accennato in precedenza, le zanzare sono più attratte dalle lunghezze d’onda vicine all’ultravioletto e al blu. Quindi, mentre gli zapper possono uccidere alcuni insetti volanti, non sono ideali per eliminare le zanzare.

Rimedi efficaci contro le zanzare

Sebbene la luce non sia l’attrattiva principale per le zanzare, ci sono altre misure che possiamo prendere per ridurre la loro presenza:

1. Utilizzare zanzariere: Le zanzariere alle finestre e alle porte possono bloccare l’accesso alle zanzare all’interno delle nostre abitazioni e rendere gli ambienti più sicuri.

2. Evitare ristagni d’acqua: Le zanzare depongono le loro uova in piccole quantità d’acqua stagnante. Rimuovere o coprire recipienti come secchi o sottovasi può limitare la loro capacità di riproduzione.

3. Indossare abbigliamento protettivo: Coprirsi con indumenti a maniche lunghe e pantaloni lunghi durante le ore di maggiore attività delle zanzare può ridurre il rischio di punture.

4. Utilizzare repellenti: Applicare repellenti cutanei o ambientali può allontanare le zanzare. Prodotti contenenti DEET, picaridina o olio di citronella sono opzioni efficaci.

Conclusioni

Nonostante la convinzione popolare, le zanzare non sono necessariamente attratte dalla luce in sé. I loro comportamenti sono principalmente influenzati da segnali chimici come il calore e i vapori di anidride carbonica che produciamo. Anche se la luce può indirettamente influenzare il loro comportamento, è importante comprendere che le zanzare sono attirate principalmente dalla possibilità di nutrirsi del nostro sangue. Quindi, se vuoi proteggerti dalle zanzare, è meglio adottare misure come l’utilizzo di zanzariere, l’eliminazione di ristagni d’acqua e l’uso di repellenti, piuttosto che affidarsi solo alla luce per respingerle.