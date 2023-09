Come conservare il formaggio in frigorifero? Ecco il trucco

Il formaggio è uno degli alimenti più amati al mondo, presente in molte ricette tradizionali e gustato da solo o accompagnato con deliziosi salumi. Ma come possiamo conservare al meglio questo prezioso alimento in frigorifero? Scopriamo insieme alcuni semplici e utili consigli per mantenere il formaggio fresco e saporito per un periodo di tempo più lungo.

La scelta del contenitore

Il primo passo per conservare il formaggio in frigorifero è la scelta corretta del contenitore. Evitare di conservarlo nella confezione originale, spesso poco igienica e poco ermetica. Utilizzare invece un contenitore di plastica o vetro con chiusura ermetica, per preservare le caratteristiche del formaggio senza interferenze esterne.

Una volta scelto il contenitore, anche la posizione all’interno del frigorifero è importante. Evitare di posizionarlo nella porta, dove le temperature possono variare di più rispetto alla parte centrale, e preferire il ripiano superiore, dove la temperatura è più costante.

Separare i tipi di formaggio

Un altro consiglio utile è quello di separare i diversi tipi di formaggio all’interno del frigorifero. Questo è particolarmente importante se si conservano formaggi dal sapore forte, come il gorgonzola o il roquefort, che possono trasmettere il loro aroma agli altri formaggi presenti nel frigorifero. È quindi consigliabile utilizzare contenitori separati o avvolgere i singoli formaggi in pellicola trasparente per evitare contaminazioni di gusto.

Proteggere il formaggio dalla disidratazione

Il formaggio è un alimento che tende a disidratarsi facilmente se non conservato correttamente. Per evitarlo, è importante mantenerlo lontano dall’aria e dalle temperature troppo basse. Avvolgere il formaggio in carta pergamena o pellicola trasparente può aiutare a proteggerlo, evitando la perdita di umidità e preservandone la consistenza cremosa.

Altri consigli

– Evita di avvolgere il formaggio direttamente nella pellicola di plastica, che può favorire la formazione di muffa a causa della mancanza di traspirazione;

– Se il formaggio è a pasta molle, come il brie o il camembert, avvolgilo in un foglio di carta di alluminio per preservarne la freschezza e mantenere la crosta intatta;

– Se il formaggio è a pasta dura, come il parmigiano o il pecorino, avvolgilo in un panno umido per evitare che si secchi troppo rapidamente.

Conclusioni

Conservare il formaggio in frigorifero richiede solo poche attenzioni, ma può fare una grande differenza nella qualità e durata dell’alimento. Scegliere un contenitore adeguato, separare i diversi tipi di formaggio, proteggerlo dalla disidratazione sono semplici accorgimenti che permettono di gustare il formaggio fresco e saporito anche dopo diversi giorni dalla sua apertura. Seguendo questi consigli, potrete conservare il vostro formaggio al meglio, assicurandovi di poterlo godere appieno in ogni occasione.