Come usare la citronella in giardino: Ecco il metodo definitivo

Le serate estive passate in giardino possono essere piacevoli, ma spesso sono rovinate dalla presenza degli odiosi e fastidiosi insetti. Fortunatamente, la citronella può essere un alleato prezioso per tenere lontane zanzare e mosche dalla nostra oasi verde. In questo articolo, scopriremo come utilizzare al meglio la citronella in giardino per godere di serate tranquille all’aria aperta.

Perché usare la citronella in giardino

La citronella è una pianta originaria dell’Asia meridionale, conosciuta per le sue proprietà repulsive nei confronti degli insetti. Il suo nome deriva dall’odore fresco e citrico, che è gradito alle persone ma respinge gli insetti. La citronella viene spesso utilizzata per creare candele, spray o olii per tenere lontani gli insetti in modo naturale e senza l’uso di prodotti chimici nocivi per la salute umana e per l’ambiente.

Come utilizzare la citronella in giardino

Esistono diversi modi per sfruttare la citronella in giardino, di seguito i più comuni:

1. Piantare la citronella

La prima opzione per utilizzare la citronella in giardino è piantarla direttamente nel terreno. Puoi acquistare piantine di citronella in un vivaio o anche nei supermercati durante la stagione estiva. Assicurati di piantarla in un’area soleggiata e ben drenata, utilizzando del terriccio fertile. Ricorda che la citronella è una pianta tropicale e richiede temperature calde per crescere correttamente. Se vivi in una zona con inverni rigidi, potresti doverla proteggere o tenerla come pianta in vaso da portare all’interno durante la stagione fredda.

2. Creare candele alla citronella

Un modo popolare per utilizzare la citronella in giardino è creare candele fai-da-te. Per iniziare, avrai bisogno di un contenitore di vetro o metallo, cera di soia o cera d’api, una stoppino per candele e olio essenziale di citronella. Fai sciogliere la cera a bagnomaria e aggiungi alcune gocce dell’olio essenziale di citronella per ogni 500 grammi di cera. Versa la miscela nel contenitore e posiziona il stoppino al centro. Lascia raffreddare e solidificare la candela prima di accenderla in giardino. Ricorda di posizionarla lontano da materiali infiammabili e di spegnerla prima di andare a letto o lasciare l’area incustodita.

3. Spruzzare olio essenziale di citronella

Se preferisci un metodo più semplice, puoi anche utilizzare l’olio essenziale di citronella spruzzandolo direttamente nell’aria o sugli oggetti del giardino. Per creare uno spray, mescola alcune gocce di olio essenziale di citronella con acqua in un flacone spray. Agita bene il flacone prima di utilizzarlo e spruzza la miscela in giro nel tuo spazio esterno. Puoi anche spruzzare direttamente su piante o oggetti specifici per tenere gli insetti lontani. Ricorda di riapplicare lo spray periodicamente, specialmente dopo la pioggia o quando senti la presenza di insetti fastidiosi.

Conclusioni

La citronella è un modo naturale per tenere lontani gli insetti dal tuo giardino e godere di serate estive tranquille senza dover ricorrere a prodotti chimici nocivi. Puoi utilizzare la citronella in giardino piantandola direttamente, creando candele fai-da-te o spruzzando olio essenziale. Scegli il metodo che meglio si adatta alle tue esigenze e goditi il ​​tuo spazio esterno senza preoccuparti degli insetti fastidiosi. Ricorda sempre di seguire le istruzioni specifiche per ogni prodotto e di fare una ricerca approfondita sulla citronella prima di iniziare a utilizzarla.