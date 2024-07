Questi oggetti li utilizzi ogni giorno ma dovresti buttarli: hanno una data di scadenza come il cibo

Ci sono degli oggetti che usiamo ogni giorno e che hanno una scadenza. Scopriamo di quali si tratta e come capire quando è ora di cambiarli.

Vivere in una casa che sia salubre e piacevole sotto ogni aspetto, passa per tanti step tra i quali figura anche quello relativo alla manutenzione degli oggetti che usiamo ogni giorno. Anche curando al massimo la pulizia e l’igiene, può infatti capitare di incorrere in errori importanti come quello di ostinarsi ad usare oggetti che in realtà sono ormai troppo usurati e che, pertanto, andrebbero visti come ‘scaduti’ e quindi da pensionare.

Scopriamo di quali si tratta e come capire quando ormai hanno fatto il loro tempo. In questo modo la casa apparirà più sana e vivibile che mai e non si correrà il rischio di andare incontro ad infezioni o episodi comunque spiacevoli.

Gli oggetti che hai in casa e che hanno una scadenza

Spesso, quando si ha a che fare con oggetti per tanto tempo, si finisce col non pensare più al fatto che si tratta di materiali che con il tempo possono andare incontro ad usura e che pertanto andrebbero sempre monitorati. Avendoli sempre sotto gli occhi si finisce infatti con l’abituarsi al loro decadere giorno per giorno. E tutto con grossi rischi anche per la salute.

Ci sono infatti alcuni di essi che se non cambiati nel tempo possono risultare pericolosi. Un esempio sono le spugne da cucina che nel tempo possono accumulare batteri. Quando iniziano a perdere pezzi o ad avere cattivi odori, significa che sono giunte alla scadenza e che è il caso di cambiarle. Lo stesso vale per gli asciugamani da bagno che vivono costantemente in un ambiente umido e che, per questo, possono durare meno di altri. Anche in questo caso, se iniziano ad emanare cattivi odori o non asciugano più come un tempo, l’unica scelta giusta è quella di cambiarli.

Restando in argomento bagno, c’è un altro oggetto al quale non si pensa mai ed è la spazzola per capelli. Questa infatti oltre a necessitare di una pulizia frequente ha bisogno anche di essere osservata. Se inizia a sgretolarsi o ad apparire troppo usurata è preferibile sostituirla. E lo spazzolino da denti? Questo andrebbe cambiato piuttosto spesso e soprattutto quando le setole iniziano a deformarsi.

Spostiamoci in camera da letto e pensiamo ai cuscini sui quali appoggiamo viso e testa ogni notte. Con il tempo anche questi possono usurarsi e iniziare a ingiallirsi o a emanare cattivi odori. Quando ciò accade significa che è giunto il momento di sostituirli. Lo stesso vale quando si deformano. E la scopa per le pulizie? Se le sue fibre iniziano a disfarsi è il momento di cambiarne almeno la base. Cosa che garantirà una maggior igiene della casa. Insomma, di oggetti che scadono è piena la casa e ne facciamo uso ogni giorno. E sarà solo imparando a guardarli con occhi diversi che potremo contare su un’abitazione davvero salubre sotto ogni punto di vista e più che mai piacevole da vivere.