“Pagliaccio ignorante”: Emma Marrone sbotta, il messaggio che l’ha fatta infuriare

Emma Marrone ha dato del “pagliaccio ignorante” a un follower. Dietro lo sfogo della cantante si cela una grande indignazione.

Aveva promesso a se stessa di non perdere più tempo con gli haters. Attaccata per la sua musica, per il suo look, per il suo peso e per le sue posizioni politiche, Emma Marrone è da tempo uno dei bersagli più frequenti delle critiche e degli attacchi gratuiti sui social.

L’artista quarantenne ha ormai confidenza con note di biasimo, contestazioni e insulti. Più volte ha perso la pazienza e risposto a tono, e tante altre volte ha annunciato di voler cambiare atteggiamento per non farsi il sangue amaro.

Un commento a un suo post l’ha fatta però imbufalire al punto da farla reagire a tono. E così il botta e risposta social fra l’artista e un suo follower è diventato virale. A condividere il contenuto di questo scambio non troppo costruttivo di vedute è stata proprio Emma. La cantante venuta fuori da Amici di Maria De Filippi ha condiviso sui propri canali uno scambio di messaggi avvenuto con una persona che l’ha attaccata.

Tutto nasce da una dichiarazione fatta da Emma Marrone in merito a un episodio di cronaca di cui si è parlato tanto negli ultimi giorni. La cantante pugliese ha voluto infatti sfruttare i social per esprimersi contro l’aggressione subita da una coppia gay a Roma.

Sotto questo contenuto è arrivata puntale la critica di un fan poco educato. In pratica Emma aveva ribadita le sue note posizioni contro l’omofobia, proprio all’indomani dell’aggressione avvenuta a Roma, di notte, contro una coppia gay. “Una piaga dilagante”, così la cantante aveva definito la questione dell’omofobia in Italia.

Emma Marrone attacca un follower: “Pagliaccio ignorante“

“Pensa a cantare e non rompere i co*****i sull’omofobia”, le ha risposto un utente su Instagram. E questo commento non è passato inosservato. Emma Marrone ha infatti deciso di rispondere con lo stesso tono, e sfruttando anche la terminologia usata dal suo follower. “Va bene co*****e, perché questo sei: un co*****e”, ha scritto l’artista.

Il follower ha prontamente replicato ribadendo la propria condannabile posizione di intolleranza: “Evito di risponderti… poverina, fai passare la non normalità in normalità. Povero mondo per colpa di gente del c***o“. Al che Emma Marrone ha deciso di chiudere la questione con un attacco più duro: “Questo sei: un pagliaccio ignorante che è convinto di colpire nel segno. Sei il degrado di questa società. L’unica cosa non normale sei tu. Non fare il duro con me”.

E qui Emma ha deciso di mettere fine allo scambio. Dopodiché ha anche deciso di pubblicare in una storia lo screen del “dibattito”. Il problema è che lo ha fatto senza oscurare il nome dell’utente, il che potrebbe ora comportarle, secondo alcuni, dei problemi. In realtà non è così: la cantante ha solo riproposto ciò che pubblicamente l’utente aveva scritto sul suo social, lo ha fotografato e riproposto.