Sarah Ferguson lo fa tutti i giorni i col principe Andrea: dettaglio agghiacciante

Sarah Ferguson continua a vedere il principe Andrea tutti i giorni, e i due, stando insieme, portano da anni avanti una strana abitudine.

La sessantaquattrenne Sarah Ferguson e il coetaneo principe Andrea hanno annunciato la loro separazione nel 1992. Il divorzio ufficiale è arrivato quattro anni dopo. Ma, dopo gli scandali che hanno investito il fratello di Carlo, i due si sono riavvicinati.

Nonostante siano divorziati da un sacco di tempo, sembrano più uniti ora di quanto lo fossero ai tempi del matrimonio. In Inghilterra ne parlano tutti, e in tanti storcono il naso: Sarah Ferguson e il principe Andrea condividono ancora una casa insieme. Non una casa qualsiasi.

I due occupano infatti la ricca residenza di Royal Lodge, che a livello formale doveva essere liberata già dal 2019, quando il principe era stato investito dalle gravi accuse di molestie sessuali. Il punto è che Andrea non vuole lasciare la casa, e non vuole farlo nemmeno Sarah, che da qualche anno è tornata a occupare le stanze in cui viveva ai tempi in cui era sua moglie, nonostante Carlo abbia ordinato al fratello di trasferirsi in un luogo più modesto.

Ebbene, i tabloid inglesi stanno parlando parecchio di una strana abitudine quotidiana che coinvolgerebbe Andrea e l’ex moglie Sarah. A parlarne è stata la stessa Ferguson, intervistata a Good Morning England. La Ferguson ha raccontato di sentirsi più vicina ad Andrea che mai, anche se ha negato con forza le voci di un riavvicinamento sentimentale. Ognuno vive nella propria ala del palazzo. Poi, però, tutti i giorni, a una determinata ora, Sarah Ferguson e Andrea sono soliti riunirsi. E lo fanno ogni pomeriggio.

La strana abitudine di Sarah Ferguson e Andrea di York: “Lo facciamo tutti i giorni“

Il principe Andrea, Duca di York, che resta l’ottavo membro della famiglia reale in linea di successione al trono britannico, vive fuori dalla Royal Family da più di cinque anni. L’allontanamento è avvenuto a seguito del pesante scandalo sessuale che lo ha coinvolto: l’ex duca di York è stato accusato di aver abusato di una minorenne, Johanna Sjoberg. Di conseguenza si è quasi del tutto ritirato dalla vita pubblica.

Il principe Carlo ha infatti deciso che il fratello Andrea non avrebbe più fatto parte della Royal Family, che avrebbe perso tutti i suoi gradi militari e non sarebbe stato più operativo a livello rappresentativo e politico. Per questo Andrea è solo un “commoner”, cioè un cittadino comune. E lo stesso vale per la sua ex moglie Sarah, che ha perso il suo titolo di duchessa già negli anni ’90, col divorzio. Ciò, a quanto pare, li ha riavvicinati.

Quindi è confermato che Sarah risiede a Royal Lodge, occupando un’ala diversa rispetto a quella dell’ex marito. Ma l’ex coppia ha una particolare abitudine. Ogni pomeriggio i due s’incontrano e a detta di Sarah si dedicano l’uno all’altra. “Lo facciamo tutti i giorni“, ha raccontato la Ferguson”. “Ci sediamo al tavolo e prendiamo il tè pomeridiano insieme. È una parte molto importante della nostra vita“. In precedenza aveva affermato che lei e Andrea formano la “coppia divorziata più felice del mondo “.