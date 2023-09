Risparmi 700 euro sulle bollette e ti difendi dai nuovi tremendi rincari con questo trucco

Si tratta del modo migliore per reagire. Ecco il trucco con cui risparmi 700 euro sulle bollette e i difendi dai rincari

Esiste un appuntamento fisso che, ogni mese, terrorizza letteralmente milioni di italiani, spaventati per gli eccessivi costi e per le relative conseguenze sul proprio portafogli: la bolletta.

Da ormai due anni a questa parte, infatti, il prezzo dell’energia è diventato incredibilmente alto e questo ha fatto sì che pagare l’elettricità rappresenta una vera sfida. Tuttavia, possiamo cercare di intervenire nella maniera migliore grazie ad un trucco che ti farà risparmiare circa 700 euro sulle bollette e difenderti dai nuovi tremendi rincari. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Il trucco con cui risparmi 700 euro sulle bollette: pazzesco!

Quando si tratta di risparmiare sulle utenze domestiche molto dipende dalle nostre abitudini e atteggiamenti. Risparmiare anche solo un euro al giorno può fare la differenza sulla fattura energetica e farci vivere meglio e con meno pensieri. Ecco perché, con questo trucco che ti stiamo per proporre, risparmi 700 euro sulle bollette e vivi più sereno. L’obiettivo, infatti, è quello di risparmiare circa 2 euro al giorno, in modo da arrivare ad un totale di 720 euro di risparmio. Ecco come fare.

Grazie a piccole e virtuose pratiche quotidiane sarà infatti possibile risparmiare fino a 700 euro all’anno. Un esempio particolarmente lampante è quello di Terna, una vera e propria realtà italiana operante nel campo delle reti di trasporto energetico. Gli esperti, infatti, hanno suggerito che l’utilizzo delle lampadine a LED possono far risparmiare i cittadini fino all’86% di energia, se comparate con le lampadine tradizionali. Inoltre, è bene scegliere solo elettrodomestici di classe energetica A i quali, rispetto a quelli di classe G, permettono un risparmio fino al 57% sulla bolletta energetica. Per non parlare della pompa di calore: sostituita alla classica caldaia consente un risparmio di circa il 25%. Questo trucco, che prevede quindi tre soluzioni differenti e complementari, consente di risparmiare circa 700 euro sulla bolletta.

Ma in casa possiamo attuare ulteriori strategie che, se messe tutte in pratica, possono permetterci di racimolare un bel gruzzoletto. Pensate ad esempio a quando spegniamo le luci delle stanze in cui non c’è nessuno. Questo semplice gesto consente un notevole risparmio energetico. Anche sbrinare regolarmente il congelatore ci aiuta a risparmiare. Mentre lo stesso risultato sulla bolletta può essere ottenuto utilizzando solo a pieno carico lavastoviglie e lavatrice, magari attivandole durante le ore di minor consumo energetico.