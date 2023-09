Buoni fruttiferi: questi 2 sono un affare con l’aumento dei tassi e ti rendono ricco | Vere cifre

Vi presenteremo i due Buoni Fruttiferi dai rendimenti migliori che permetteranno di ottenere interessanti guadagni nel tempo.

Il simulatore presente sul portale di Poste Italiane permette di conoscere il reale valore di un Buono alla scadenza fin da subito.

I Buoni di Poste Italiane sono un ottimo strumento di risparmio per chi non intende lasciare i propri soldi sul conto corrente lasciandoli facile preda dell’inflazione. Si tratta di un investimento a basso rischio essendo i Buoni garantiti dallo Stato italiano. In più godono della tassazione agevolata del 12,50% e sono flessibilità con la possibilità di chiedere il rimborso in qualsiasi momento.

Poste Italiane propone diversi Buoni che si differenziamo per durata e rendimenti. Maggiore sarà il tempo della sottoscrizione più alti saranno i guadagni. Naturalmente non parliamo di tassi di interesse elevati tanto quanto un investimento in Borsa o con il trading online ma sufficienti a far raddoppiare la cifra iniziale scegliendo il Buono giusto. Lo scorso 7 settembre, poi, Cassa Depositi e Prestiti ha aggiornato i tassi di interesse con ulteriori aumenti dei rendimenti di alcuni prodotti per incrementare la competitività degli strumenti di risparmio.

I Buoni Fruttiferi con i tassi di interesse più alti dopo l’ultimo rialzo

Due Buoni sono diventati più competitivi dopo l’aggiornamento dei tassi di interesse. Si tratta del Buono 3×2 e del Buono 3×4, rispettivamente della durata di 6 e 12 anni.

Si tratta di investimenti a breve-medio termine con rendimenti dell’1,25% dopo tre anni e del 2,75 alla scadenza dei sei anni per il Buono 3×2 e del 3% dopo dodici anni per il Buono 3×4 (1,25% dopo tre anni, 1,75% dopo sei anni e 2,25% dopo nove anni).

Il titolare può chiedere il rimborso del Buono in qualsiasi momento ma gli interessi maturati si otterranno solo dopo il terzo anno di sottoscrizione. Per comprendere quali sono i guadagni è possibile simulare il rendimento sul portale di Poste Italiane.

Entrando nell’apposita sezione basterà cliccare su “simula” e si aprirà un form da compilare con importo e durata. Proviamo ad investire 1.500 euro. Con il Buono 3×2 si recupereranno dopo sei anni 1.732,01 euro mentre scegliendo il Buono 3×4 dopo l’ultimo aggiornamento dei rendimenti i 1.500 euro saranno diventati alla scadenza 2.058,81 euro.

Il sistema riporterà anche tutte le altre possibili soluzioni con il Buono Ordinario, il Buono Soluzione Eredità, il BFP 4 anni Risparmio Semplice, il Buono 3 anni Plus. Un simulatore a parte, invece, permetterà di calcolare l’investimento scegliendo il Buono dedicato ai minori. Il rendimento annuo lordo massimo (conservando il Buono diciotto anni) è del 4,50%.