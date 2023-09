Aurora Ramazzotti: “Mia madre soffriva”, momenti di dolore per Michelle

Aurora Ramazzotti ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole, un qualcosa che non interessa lei, ma sua madre.

Tutti noi sappiamo che il rapporto che c’è tra Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, è davvero molto forte. Stiamo parlando proprio del frutto dell’amore nato dal matrimonio con Eros Ramazzotti. Nonostante la coppia sia separata, Aurora non ha mai vissuto un momento di ansia provocato dalla separazione della madre e del padre. Sappiamo ormai che anche la giovane è alle prese con l’esperienza di maternità, un qualcosa che è iniziato nel momento in cui ha messo al mondo il piccolo Cesare. Lei, insieme al compagno Goffredo, risultano essere una coppia molto affiatata che condividono sui social molti scatti, in cui spesso vengono immortalati insieme.

Questo ciò che è accaduto dal 30 marzo del 2023, data in cui il piccolo di casa è venuto al mondo. Però se Aurora riesce a superare ogni ostacolo, il merito va anche alla madre Michelle, la quale è sempre pronta a darle un aiuto. Pare infatti che per la Hunziker, il tempo non si sia fermato, in quanto, nonostante abbia avuto anche altre due figlie, lei sia ancora bella come molti anni fa. In ogni caso però Aurora resta la figlia più grande, la stessa che ha voluto fare una rivelazione che ha fatto sì che chiunque la ascoltasse, restasse senza parole.

Aurora Ramazzotti e la sua confessione

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non è riuscita a trattenersi ed ha fatto una confessione, affermando che non sempre le cose sono belle così come sembrano.

Infatti, ha parlato a lungo del rapporto tra la madre e l’uomo con cui è stato fino al 2022, ossia Tommaso Trussardi. Nonostante dalla loro relazione siano nate due bellissime bambine, Sole e Celeste, Aurora ha confessato di non aver mai avuto un feeling positivo con l’imprenditore.

Il suo distacco non è dato da ragioni senza senso ma è causato dal comportamento di Trussardi verso la madre. Infatti, è stata la stessa Aurora ad ammettere che “Mia madre soffriva“, ed è per questo che si dice molto d’accordo con la sua decisione nel rapporto con l’ex marito “Questo è stata la scelta più giusta”.

Per ora Michelle Hunziker è ancora single e sta concentrando tutte le sue energie sul suo primo nipotino, anche se negli ultimi tempi qualche voce sul web era circolata. Che sia già impegnata e voglia mantenere il più possibile privata la nuova storia? Lo scopriremo presto.